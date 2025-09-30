DAX 23.974 +0,4%ESt50 5.546 +0,3%Top 10 Crypto 16,09 +1,5%Dow 46.398 +0,2%Nas 22.660 +0,3%Bitcoin 99.259 +2,2%Euro 1,1720 -0,1%Öl 65,89 -1,7%Gold 3.889 +0,8%
Ströer Aktie

Ströer Aktien-Sparplan
37,60 EUR -0,35 EUR -0,92 %
STU
Marktkap. 2,09 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN wurde kopiert
WKN 749399

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0007493991

Symbol wurde kopiert
Symbol SOTDF

Goldman Sachs Group Inc.

Ströer SECo Neutral

11:51 Uhr
Ströer SECo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 59,00 auf 50,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Tate rechnet laut seinem Ausblick auf die Berichtssaison europäischer Spezialisten für Außenwerbung mit niedrig-einstelligem Rückgang des Wachstums aus eigener Kraft. Im Vorjahr sorgten nämlich Großereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft und die Olympiade für Auftrieb. Zudem belaste aktuell das schwache Wirtschaftsumfeld./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer Neutral

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
50,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
37,90 €		 Abst. Kursziel*:
33,25%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
37,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,31%
Analyst Name:
James Tate 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

