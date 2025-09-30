Ströer Aktie
Marktkap. 2,09 Mrd. EURKGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 59,00 auf 50,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Tate rechnet laut seinem Ausblick auf die Berichtssaison europäischer Spezialisten für Außenwerbung mit niedrig-einstelligem Rückgang des Wachstums aus eigener Kraft. Im Vorjahr sorgten nämlich Großereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft und die Olympiade für Auftrieb. Zudem belaste aktuell das schwache Wirtschaftsumfeld./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ströer Neutral
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
50,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
37,90 €
|Abst. Kursziel*:
33,25%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
37,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,31%
|
Analyst Name:
James Tate
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
