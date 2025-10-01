VW-Aktie in Grün: Durchwachsener US-Absatz im dritten Quartal
Der US-Absatz des Autobauers Volkswagen ist im dritten Quartal durchwachsen gewesen.
Insgesamt sanken die Verkäufe von Fahrzeugen der Marke VW um 6 Prozent auf 87.705 Stück, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Dabei brach der Absatz von Jetta Sdn, GTI und Golf R um fast die Hälfte ein. Der Verkauf von SUVs legte hingegen um 6 Prozent zu.
Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die VW-Aktie zeitweise 1,22 Prozent höher bei 93,12 Euro.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|24.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Warburg Research
