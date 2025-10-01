DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.313 +0,1%Top 10 Crypto16,11 +1,7%Nas22.702 +0,2%Bitcoin100.726 +3,7%Euro1,1716 -0,2%Öl65,74 -2,0%Gold3.870 +0,3%
BASF-Aktie in Grün: Prüfung von strategischen Optionen für Futtermittel-Enzymgeschäft

01.10.25 18:20 Uhr
BASF-Aktie freundlich: Strategische Optionen für Futtermittel-Enzymgeschäft werden geprüft | finanzen.net

BASF prüft strategische Optionen für sein Futtermittel-Enzymgeschäft.

"Wir suchen Partner, für die Futtermittel-Enzyme ein strategischer Schwerpunkt sind und die Innovationen sowie profitables Wachstum weiter vorantreiben können", sagte Martin Volland, Leiter des Unternehmensbereichs Nutrition & Health, zu dem das Futtermittel-Enzymgeschäft gehört. "Dieses attraktive Geschäft vereint ein hochqualifiziertes Team mit Markt- und Technologiekompetenz sowie Pioniererfahrung im Bereich Futtermittelenzyme. Ergänzt wird dies durch weltweit etablierte Marken und eine starke Innovationspipeline - beste Voraussetzungen für weiteren Erfolg."

"Wir sind überzeugt, dass das Futtermittel-Enzymgeschäft in einem anderen strategischen Umfeld sein volles Potenzial entfalten kann", sagte Daniela Calleri, Leiterin Nutrition Ingredients bei BASF. "Unsere Priorität wird sein, Kontinuität für Mitarbeitende, Kunden und Partner zu gewährleisten." Die Geschäftseinheit Nutrition Ingredients soll sich nach Calleris Worten künftig auf Vitamine und Carotinoide entlang der zentralen Wertschöpfungsketten von BASF konzentrieren.

Der DAX-Konzern betonte, dass sich diese Ankündigung ausschließlich auf das Futtermittel-Enzymgeschäft des Unternehmensbereichs Nutrition & Health bezieht und nicht das Enzymportfolio für die Home-Care- und I&I-Märkte, das Teil des BASF-Unternehmensbereichs Care Chemicals ist, umfasst.

Die BASF-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 0,85 Prozent im Plus bei 42,86 Euro.

DJG/brb/ros

DOW JONES

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
08:01BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
29.09.2025BASF NeutralUBS AG
24.09.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
23.09.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025BASF KaufenDZ BANK
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.09.2025BASF NeutralUBS AG
23.09.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025BASF HoldWarburg Research
15.09.2025BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025BASF ReduceBaader Bank
25.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

