Continental Aktie
Marktkap. 11,22 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Es handele sich um den ersten Bericht nach der Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Auch wegen des verkauften ContiTech-Geschäftsfeldes Original Equipment Solutions (OESL) und Bilanzierungsanpassungen werde es eine besondere Aufgabe, die Details auszuwerten. Fundamental dürfte das Quartal von schwächeren Absatzmengen, Zöllen und ungünstigen Wechselkurse beeinträchtigt worden seien. Laskawi geht davon aus, dass diese Effekte teilweise durch den Preis- und Produktmix ausgeglichen wurden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Continental
Zusammenfassung: Continental Hold
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
58,54 €
|Abst. Kursziel*:
7,62%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
57,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,81%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
