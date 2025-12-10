DAX 23.961 -0,5%ESt50 5.682 -0,6%MSCI World 4.364 -0,7%Top 10 Crypto 11,45 +0,1%Nas 22.826 -1,2%Bitcoin 73.633 -1,5%Euro 1,1753 +0,0%Öl 59,85 +1,7%Gold 4.332 +0,7%
Marktkap. 13,28 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900

ISIN DE0005439004

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Aussagen des großen Kautschukproduzenten SRI Trang zu rückläufigen Volumina und schwacher Nachfrage deuteten auf niedrigere Importe der EU und USA hin, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Davon könnten lokale Produzenten wie Michelin und Continental profitieren./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
66,80 €		 Abst. Kursziel*:
12,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,36%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

