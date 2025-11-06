Continental Aktie
Marktkap. 13,3 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental nach finalen Zahlen von 65 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Reifenhersteller habe nun die Details dazu geliefert, was genau für die starken Eckdaten verantwortlich war, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er erkennt eine gute Dynamik im Reifen-Kerngeschäft. Aussagen, wonach der Verkauf von ContiTech auf gutem Weg sei, stützten seine Kaufempfehlung. Laskawi erhöhte seine Schätzungen ab 2026./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Buy
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
66,54 €
|Abst. Kursziel*:
2,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
66,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,83%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|10:36
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|09:46
|Continental Buy
|UBS AG
|08:01
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Continental Buy
|UBS AG
|10:36
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|09:46
|Continental Buy
|UBS AG
|08:01
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Continental Buy
|UBS AG
|09:46
|Continental Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Continental Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Continental Buy
|UBS AG
|10:36
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|08:01
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.