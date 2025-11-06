DAX 23.664 -0,3%ESt50 5.597 -0,3%MSCI World 4.319 -0,1%Top 10 Crypto 13,64 -2,4%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 87.487 -0,3%Euro 1,1543 +0,0%Öl 64,26 +1,1%Gold 4.008 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen in Rot -- Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
TKMS-Aktie verliert: Börsenneuling mit schwacher Wochenperformance TKMS-Aktie verliert: Börsenneuling mit schwacher Wochenperformance
HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren Rheinmetall und RENK HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren Rheinmetall und RENK
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Continental Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
66,78 EUR +0,04 EUR +0,06 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 13,3 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 543900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005439004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CTTAF

Deutsche Bank AG

Continental Buy

10:52 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
66,78 EUR 0,04 EUR 0,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental nach finalen Zahlen von 65 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Reifenhersteller habe nun die Details dazu geliefert, was genau für die starken Eckdaten verantwortlich war, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er erkennt eine gute Dynamik im Reifen-Kerngeschäft. Aussagen, wonach der Verkauf von ContiTech auf gutem Weg sei, stützten seine Kaufempfehlung. Laskawi erhöhte seine Schätzungen ab 2026./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
66,54 €		 Abst. Kursziel*:
2,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
66,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,83%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

10:36 Continental Underperform Bernstein Research
09:46 Continental Buy UBS AG
08:01 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Continental Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

finanzen.net Aktieneinstufung Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Continental-Aktie mit Buy Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Continental-Aktie mit Buy
finanzen.net Bernstein Research gibt Continental-Aktie Underperform
finanzen.net Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Continental-Aktie
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start freundlich
finanzen.net Continental Aktie News: Continental verzeichnet am Freitagvormittag Verluste
finanzen.net Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net DAX aktuell: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental announces preliminary figures for the third quarter of 2025 – adjusted EBIT margin as well as adjusted free cash flow above market expectations
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
RSS Feed
Continental AG zu myNews hinzufügen