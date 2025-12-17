DAX24.066 ±-0,0%Est505.720 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 +1,2%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.246 -0,7%Euro1,1710 -0,3%Öl60,11 +2,2%Gold4.318 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.

Continental: Reifenexperte Kötz übernimmt Chefposten von Setzer

17.12.25 11:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
66,02 EUR -0,78 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dow Jones--Nach der Fokussierung auf das Reifengeschäft übernimmt bei Continental kommendes Jahr Christian Kötz den Chefposten. Nikolai Setzer scheidet zum 31. Dezember 2025 nach über 16 Jahren als Vorstandsmitglied und fünf Jahren als Vorstandsvorsitzender aus dem Vorstand aus, wie das Unternehmen mitteilte.

Wer­bung

Mit dem Spin-off von Aumovio sowie dem Verkauf des Geschäftsfelds Original Equipment Solutions (OESL) sei die Transformation des Konzern "entscheidend vorangekommen". Die internen Vorbereitungen für die in 2026 geplante Veräußerung von Contitech seien ebenfalls weitgehend abgeschlossen.

"Mit der Staffelübergabe bündeln wir nun die Verantwortung für das Reifengeschäft, die Neuaufstellung und die verbleibenden Aufgaben der Konzernfunktionen in einer Hand", wird Wolfgang Reitzle, Aufsichtsratsvorsitzender von Continental, in der Mitteilung zitiert. "Christian Kötz ist einer der profiliertesten Manager in der Reifenbranche weltweit. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner langjährigen Erfahrung und seiner Leidenschaft für Continental das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen wird."

Kötz ist seit 1996 in verschiedenen Funktionen des Reifenbereiches für Conti tätig. Seit 2019 ist er Mitglied des Vorstands und hat zuvor zentrale Bereiche wie das Ersatzgeschäft Pkw-Reifen (Emea), die Geschäftseinheiten für Erstausrüstungs- und Nutzfahrzeugreifen sowie die weltweite Forschung und Entwicklung im Bereich Pkw-Reifen geleitet.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2025 05:01 ET (10:01 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
10.12.2025Continental Equal WeightBarclays Capital
09.12.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
03.12.2025Continental UnderperformBernstein Research
26.11.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Continental BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.12.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
26.11.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Continental BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Continental Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
06.11.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
17.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Continental UnderperformBernstein Research
07.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
06.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
06.11.2025Continental UnderperformBernstein Research
05.11.2025Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen