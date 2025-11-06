DAX 23.512 -0,9%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.318 -0,1%Top 10 Crypto 13,42 -4,0%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.523 -1,4%Euro 1,1558 +0,1%Öl 63,94 +0,6%Gold 3.997 +0,5%
Continental Aktie

Marktkap. 13,3 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN wurde kopiert
WKN 543900

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005439004

Symbol wurde kopiert
Symbol CTTAF

UBS AG

09:46 Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts der Neuausrichtung mit der Abspaltung von Aumovio und dem geplanten Verkauf von ContiTech gebe es reichlich Potenzial für Ausschüttungen an die Aktionäre, schrieb David Lesne am Donnerstagabend./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
66,44 €		 Abst. Kursziel*:
20,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
66,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,90%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

10:52 Continental Buy Deutsche Bank AG
10:36 Continental Underperform Bernstein Research
09:46 Continental Buy UBS AG
08:01 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

finanzen.net Aktieneinstufung Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Continental-Aktie mit Buy Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Continental-Aktie mit Buy
finanzen.net Bernstein Research gibt Continental-Aktie Underperform
finanzen.net Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Continental-Aktie
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start freundlich
finanzen.net Continental Aktie News: Continental verzeichnet am Freitagvormittag Verluste
finanzen.net Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net DAX aktuell: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental announces preliminary figures for the third quarter of 2025 – adjusted EBIT margin as well as adjusted free cash flow above market expectations
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
