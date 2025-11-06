Continental Aktie
Marktkap. 13,3 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Buy
Continental Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts der Neuausrichtung mit der Abspaltung von Aumovio und dem geplanten Verkauf von ContiTech gebe es reichlich Potenzial für Ausschüttungen an die Aktionäre, schrieb David Lesne am Donnerstagabend./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Continental Buy
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
66,44 €
|Abst. Kursziel*:
20,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
66,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,90%
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
