DAX schließt fester -- BioNTech übernimmt CureVac -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Continental Aktie

64,04 EUR -0,64 EUR -0,99 %
STU
Marktkap. 12,55 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900

ISIN DE0005439004

Symbol CTTAF

JP Morgan Chase & Co.

Continental Overweight

08:01 Uhr
Continental Overweight
Continental AG
64,04 EUR -0,64 EUR -0,99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental auf die "Analyst Focus List" gesetzt. Die Einstufung bleibt "Overweight" mit einem Kursziel von 76 Euro. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von global begrenztem Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außerhalb der USA geprägt sein, schrieb Jose Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Bei den Zulieferern stünden wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt. Asumendi stufte Autoliv hoch und sieht in Continental seinen Top-Reifenwert. Seit Mitte September habe sich die Aktie des bald reinen Reifenherstellers dank einer guten Geschäftsentwicklung in Europa und Preiserhöhungen in den USA deutlich besser entwickelt als die der Wettbewerber Michelin und Pirelli./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental Overweight

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
64,28 €		 Abst. Kursziel*:
18,23%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
64,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,68%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

08:01 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Continental Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Continental Underperform Bernstein Research
07.11.25 Continental Buy UBS AG
DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Continental auf 'Analyst Focus List'
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit roter Tendenz
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Zuschlägen
finanzen.net Continental Aktie News: Continental gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX steigt
TraderFox Stocks in Action: Deutsche Börse, thyssenkrupp nucera, Continental, Nordex, BNP Paribas
EN, TheGuardian Continental thrift: five of the best cities in Europe for vintage shopping
EQS Group EQS-News: Continental Reaches Key Milestones in Its Realignment
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental announces preliminary figures for the third quarter of 2025 – adjusted EBIT margin as well as adjusted free cash flow above market expectations
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
