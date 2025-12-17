DAX23.956 -0,5%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 ±-0,0%Nas22.816 -1,3%Bitcoin73.895 -1,2%Euro1,1752 ±0,0%Öl59,89 +1,8%Gold4.330 +0,7%
DAX beendet Handel unter 24.000 Punkten -- Warner zieht Netflix Paramount vor -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Vonovia, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
ROUNDUP: Continental-Chef Setzer geht - Kötz übernimmt

17.12.25 16:55 Uhr
HANNOVER (dpa-AFX) - Wechsel an der Spitze des Reifenherstellers Continental: Vorstandschef Nikolai Setzer gibt die Führung des Konzerns bereits zum Jahreswechsel ab, Nachfolger wird der bisherige Reifenchef Christian Kötz. Das habe der Aufsichtsrat nun beschlossen, teilte der Konzern am Mittwoch mit.

"Dieser Schritt erfolgt wie geplant vor dem Hintergrund der weit vorangeschrittenen Neuaufstellung von Continental und der damit verbundenen Fokussierung auf das Reifengeschäft", hieß es in der Mitteilung. Die internen Vorbereitungen für die Veräußerung von ContiTech, die im Laufe des Jahres 2026 vorgesehen ist, sind weitgehend abgeschlossen.

Conti wird zum reinen Reifenhersteller

Continental hatte jüngst seine Autozuliefersparte abgespalten und unter dem Namen AUMOVIO an die Börse gebracht. Im kommenden Jahr soll auch die Kunststoffteilesparte Contitech verkauft werden. Conti wird damit zum reinen Reifenhersteller. Setzer hatte bereits angekündigt, sich dann aus der Führung zu verabschieden. Den genauen Zeitpunkt hatte er bisher offengelassen.

"In den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, aus einer Vielzahl von Geschäften drei starke, unabhängige Champions zu formen", sagte Setzer laut Mitteilung. "Nach 28 Jahren bei Continental ist es für mich nun der richtige Moment, die Verantwortung an Christian Kötz weiterzugeben."

Setzer hatte fünf Jahre lang an der Spitze des DAX-Konzerns gestanden, insgesamt 16 Jahre lang saß er im Vorstand. "Mit der Staffelübergabe bündeln wir nun die Verantwortung für das Reifengeschäft, die Neuaufstellung und die verbleibenden Aufgaben der Konzernfunktionen in einer Hand", sagte Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle. Kötz kam 1996 zu Continental. Seit 2019 gehört der heute 55-Jährige dem Vorstand an./fjo/DP/stw

