Continental Aktie
Marktkap. 13,3 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Orginalausrüsterdaten zum Reifenmarkt seien im November zwar schwach geblieben, schrieb Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings fielen die Rohstoffpreise weiter, was Anfang 2026 für Rückenwind sorgen werde./mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 12:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 12:05 / ET
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
66,60 €
|Abst. Kursziel*:
12,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
66,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,12%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|19:51
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19:51
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
