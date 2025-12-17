DAX 24.200 +1,0%ESt50 5.742 +1,1%MSCI World 4.381 +0,7%Top 10 Crypto 11,12 -0,2%Nas 22.994 +1,3%Bitcoin 72.971 -0,4%Euro 1,1725 -0,1%Öl 59,86 -1,3%Gold 4.332 -0,2%
Continental Aktie

66,30 EUR +0,86 EUR +1,31 %
STU
Marktkap. 13,3 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
NEU
WKN 543900

ISIN DE0005439004

Symbol CTTAF

Continental AG
Continental AG
66,30 EUR 0,86 EUR 1,31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Orginalausrüsterdaten zum Reifenmarkt seien im November zwar schwach geblieben, schrieb Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings fielen die Rohstoffpreise weiter, was Anfang 2026 für Rückenwind sorgen werde./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 12:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 12:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
66,60 €		 Abst. Kursziel*:
12,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
66,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,12%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

19:51 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Continental Equal Weight Barclays Capital
09.12.25 Continental Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 Continental Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

