Chipwerte im Höhenflug

Asiatische Halbleiteraktien legen am Donnerstag teils kräftig zu. Vor allem SK hynix und Samsung profitieren von einer Kooperation mit OpenAI.

• SK hynix und Samsung erreichen neue Rekordstände

• Vorläufige Verträge mit OpenAI für Stargate-Projekt

• OpenAI zu wertvollstem Startup der Welt aufgestiegen



Asiatische Chipaktien legen zu

Am Donnerstag konnten asiatische Chipaktien teils deutliche Gewinne einfahren. Unter ihnen kletterten die Anteilsscheine von TSMC letztlich um 3,02 Prozent auf 1.365 Neue Taiwan-Dollar. Derweil legten die Aktien von Advantest um 2,52 Prozent auf 15.045 Yen zu. Tokyo Electron stiegen um 7,88 Prozent auf 27.845 Yen. Die Titel von Semiconductor Manufacturing International verteuern sich in Hongkong um 11,31 Prozent auf 88,55 Hongkong-Dollar, während Hua Hong Semiconductor um 7,27 Prozent auf 85,80 Hongkong-Dollar zulegen.

Für die Anteilsscheine von SK hynix ging es letztlich um 10,35 Prozent nach oben auf 397.250 Won. Bei 404..500 Won erreichten sie ein Rekordhoch. Die Samsung-Aktie gewann derweil 4,30 Prozent auf 89.700 Won und erreichte bei 90.300 Won eine neue Bestmarke. Die Kursgewinne der beiden Unternehmen verhalfen auch dem südkoreanischen KOSPI zu einem neuen Rekordhoch bei 3.565,96 Punkten.

SK hynix und Samsung mit OpenAI-Deal

Die Rally der asiatischen Chipaktien folgt auf eine Erholung ihrer US-Konkurrenten. Die Aktien von SK hynix und Samsung dürften jedoch auch von einem Deal mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI profitieren. Die Unternehmen haben laut Investing.com vorläufige Verträge zur Lieferung von Chips für OpenAIs Projekt Stargate unterzeichnet. Daneben werde OpenAI auch mit den beiden Unternehmen zusammenarbeiten, um zwei Rechenzentren in Südkorea zu errichten. Die Absprachen seien im Rahmen eines Treffens zwischen OpenAI-Chef Sam Altman und Südkoreas Präsident Lee Jae Myung bekannt gegeben worden. Auch die Spitzen von Samsung und SK hynix seien bei dem Treffen anwesend gewesen.

OpenAI wertvollstes Startup der Welt

Derweil hat OpenAI hat einen Sekundäraktienverkauf im Wert von rund 6,6 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, wie Bloomberg berichtet. Damit werde das Unternehmen auf 500 Milliarden US-Dollar geschätzt, was den ChatGPT-Entwickler zum wertvollsten Startup der Welt mache - noch vor Elon Musks SpaceX. Diese sei kürzlich noch mit rund 400 Milliarden US-Dollar bewertet worden.

