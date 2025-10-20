DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.302 +0,1%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin92.732 -0,5%Euro1,1665 ±0,0%Öl61,02 -0,5%Gold4.261 +0,3%
Verkaufsempfehlungen KW 42

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

20.10.25 03:39 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

- In eigener Sache -

Aktien Empfehlungen KW 25/42: Analysten raten zum Verkauf

Platz 11: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com

Platz 10: Apple

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 205,16 auf 203,07 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Marek Szandurski / Shutterstock.com

Platz 9: DHL

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: AIF

Platz 8: Swiss Re

Die kanadische Bank RBC hat Swiss Re von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 143 auf 125 Franken gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re

Platz 7: Nordex

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex auf "Underperform" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 6: Brenntag

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 51,50 auf 45,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Brenntag AG

Platz 5: DocMorris

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 5,90 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Zeit 2016 / DocMorris

Platz 4: Nemetschek

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Nemetschek Group

Platz 3: AstraZeneca

Deutsche Bank Research hat AstraZeneca von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 11000 auf 10500 Pence gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images

Platz 2: Fresenius Medical Care

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care

Platz 1: Carl Zeiss Meditec

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Carl Zeiss Meditec

