Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren
Platz 11: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com
Platz 10: Apple
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 205,16 auf 203,07 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Marek Szandurski / Shutterstock.com
Platz 9: DHL
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: AIF
Platz 8: Swiss Re
Die kanadische Bank RBC hat Swiss Re von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 143 auf 125 Franken gesenkt. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Swiss Re
Platz 7: Nordex
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex auf "Underperform" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 6: Brenntag
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 51,50 auf 45,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Brenntag AG
Platz 5: DocMorris
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 5,90 Franken belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Zeit 2016 / DocMorris
Platz 4: Nemetschek
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Nemetschek Group
Platz 3: AstraZeneca
Deutsche Bank Research hat AstraZeneca von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 11000 auf 10500 Pence gesenkt. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images
Platz 2: Fresenius Medical Care
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care
Platz 1: Carl Zeiss Meditec
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Carl Zeiss Meditec
Weitere News
Bildquellen: Lightspring / Shutterstock.com, REDPIXEL.PL / Shutterstock.com