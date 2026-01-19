DAX24.959 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,63 -2,7%Nas23.515 -0,1%Bitcoin78.923 -0,7%Euro1,1666 +0,1%Öl64,07 -0,2%Gold4.697 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX schließt unter 25.000 Punkten -- US-Börsen im Feiertag -- adidas, SAP, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, D-Wave, NVIDIA, Alphabet, Bayer im Fokus
Top News
Rendite-Duell: Dividenden vs. Staking von Kryptowährungen - Wo ist das Geld besser aufgehoben? Rendite-Duell: Dividenden vs. Staking von Kryptowährungen - Wo ist das Geld besser aufgehoben?
Ausblick: Netflix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Netflix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DAVOS: Weltwirtschaftsforum beginnt Programm - Warten auf Trump

20.01.26 05:49 Uhr

DAVOS (dpa-AFX) - In Davos beginnt am Dienstag das offizielle Programm des Weltwirtschaftsforums (WEF). Zum Auftakt sind unter anderem Reden von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Chinas Vizepremier He Lifeng geplant. Dazu soll es Veranstaltungen mit US-Finanzminister Scott Bessent oder Microsoft-Chef Satya Nadella geben.

Wer­bung

Die Jahrestagung steht im Schatten der Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer Übernahme Grönlands. Trump wird am Mittwoch in Davos erwartet und soll dann auch eine Rede halten.

Zu dem Treffen kommen etwa 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Schweizer Alpenort, um unter dem Motto "Im Geiste des Dialogs" noch bis Donnerstag über Weltwirtschaft, Handel und Künstliche Intelligenz zu diskutieren. Darunter sind auch zahlreiche Spitzenpolitiker wie Bundeskanzler Friedrich Merz und Hunderte Konzernchefs./bvi/DP/mis