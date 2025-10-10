DocMorris Aktie
Marktkap. 318,17 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
DocMorris Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 5,90 Franken belassen. Der Nettoumsatz der Online-Apotheke habe der durchschnittlichen Analystenschätzung weitgehend entsprochen, schrieb Sebastian Vogel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 05:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DocMorris Sell
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
5,90 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
6,36 CHF
|Abst. Kursziel*:
-7,31%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
6,42 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,10%
|
Analyst Name:
Sebastian Vogel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,60 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
