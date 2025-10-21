Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Abend stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Intel gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Intel konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 38,17 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 38,17 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Intel-Aktie bei 38,35 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,10 USD. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 7.556.829 Aktien.

Am 11.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 39,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,88 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (17,67 USD). Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 53,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,038 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,67 USD je Intel-Aktie aus.

Am 24.07.2025 äußerte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,38 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 12,86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Intel 12,83 Mrd. USD umgesetzt.

Die Intel-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Intel rechnen Experten am 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,137 USD je Intel-Aktie.

