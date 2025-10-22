Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Demnächst wird American Airlines die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.
Werte in diesem Artikel
American Airlines lässt sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird American Airlines die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
18 Analysten schätzen im Schnitt, dass American Airlines im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,279 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,230 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 13,63 Milliarden USD aus - das entspräche einem Minus von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,65 Milliarden USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,418 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,24 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 54,50 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 54,21 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu American Airlines Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|American Airlines Buy
|Standpoint Research
|30.04.2019
|American Airlines In-line
|Imperial Capital
|29.04.2019
|American Airlines Outperform
|Cowen and Company, LLC
|29.04.2019
|American Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.2019
|American Airlines Outperform
|Cowen and Company, LLC
|05.06.2019
|American Airlines Buy
|Standpoint Research
|29.04.2019
|American Airlines Outperform
|Cowen and Company, LLC
|29.04.2019
|American Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.2019
|American Airlines Outperform
|Cowen and Company, LLC
|15.03.2019
|American Airlines Outperform
|Imperial Capital
|30.04.2019
|American Airlines In-line
|Imperial Capital
|03.07.2018
|American Airlines Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.2018
|American Airlines In-line
|Imperial Capital
|11.01.2018
|American Airlines In-line
|Imperial Capital
|31.01.2017
|American Airlines Group In-line
|Imperial Capital
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
