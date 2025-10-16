Weniger Angebot

Die irische Fluggesellschaft Ryanair streicht auch an zwei Flughäfen in Nordrhein-Westfalen geplante Verbindungen aus dem Winterflugplan 2025/2026.

Im Vergleich zum Winter 2024 geht damit das Sitzplatzangebot nach dpa-Informationen am Flughafen Köln/Bonn aber nur minimal zurück. In Weeze am Niederrhein steigt das Sitzplatzangebot von Ryanair im Vergleich zum Winter 2024 trotz der Kürzung sogar um 23 Prozent.

Am Flughafen Köln/Bonn und am Airport Weeze fallen nach dpa-Informationen im aktuellen Winterflugplan jeweils zwei Verbindungen weg. In Köln sind es die Ryanair-Flüge ins englische Bristol und nach Kopenhagen. In Weeze am Niederrhein sind die Verbindungen zum spanischen Flughafen Castellon (Valencia) sowie in die dänische Hauptstadt Kopenhagen.

Wie ein Sprecher des Flughafens Weeze erklärt, hat Ryanair die Präsenz dort deutlich ausgebaut. Im Sommer seien sieben Maschinen der Airline an dem Flughafen am Niederrhein stationiert und damit ein Flugzeug mehr als zuvor. Im Winter seien es fünf bis sechs Ryanair-Maschinen nach bisher vier. Außerdem sei die Frequenz zu etlichen Flugzielen deutlich gestiegen.

Bundesweit will die irische Fluggesellschaft im Winterflugplan rund 10 Prozent weniger Sitzplätze anbieten als zunächst geplant. Wie Marketing-Chef Dara Brady in Berlin erklärte, werden 800 000 Sitzplätze und 24 Strecken aus dem geplanten Angebot gestrichen. Damit werde Ryanair grob 7 Millionen Flugtickets in Deutschland anbieten. Laut Brady hatte die Fluggesellschaft im Winter 2024/2025 rund 7,2 Millionen Fluggäste in Deutschland.

Von den Kürzungen betroffen sind neun Flughäfen: Memmingen, Berlin-Brandenburg, Baden-Baden, Köln/Bonn, Frankfurt-Hahn, Weeze am Niederrhein, Hamburg, Nürnberg und Bremen. Die Entscheidung, in Deutschland weniger zu fliegen, sei eine "direkte Folge des anhaltenden Unvermögens der Bundesregierung, die hohen Zugangskosten in Deutschland zu senken", teilte die Airline mit. Weitere Streichungen für den Flugplan im Sommer 2026 schloss Ryanair ebenfalls nicht aus.

Ryanair-Aktien geben in Dublin am Donnerstag zeitweise 0,44 Prozent ab auf 24,82 Euro.

