DAX24.170 -0,1%Est505.611 +0,1%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,16 -0,4%Nas22.670 +0,7%Bitcoin94.948 -0,1%Euro1,1655 +0,1%Öl62,35 -0,2%Gold4.231 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneins -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Drägerwerk, TSMC, ABB im Fokus
Top News
Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick Nestlé-Aktie springt hoch: Wachstum beschleunigt sich in Q3 - Jahresziele im Blick
European Lithium-Aktie vom Handel ausgesetzt: Wichtige Ankündigung voraus - Optionsprogramm wird angepasst European Lithium-Aktie vom Handel ausgesetzt: Wichtige Ankündigung voraus - Optionsprogramm wird angepasst
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Weniger Angebot

Ryanair streicht Verbindungen an Flughäfen in NRW - Aktie fällt

16.10.25 10:34 Uhr
Ryanair kürzt Flugverbindungen an NRW-Flughäfen - Aktie verliert | finanzen.net

Die irische Fluggesellschaft Ryanair streicht auch an zwei Flughäfen in Nordrhein-Westfalen geplante Verbindungen aus dem Winterflugplan 2025/2026.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ryanair
24,87 EUR -0,30 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Vergleich zum Winter 2024 geht damit das Sitzplatzangebot nach dpa-Informationen am Flughafen Köln/Bonn aber nur minimal zurück. In Weeze am Niederrhein steigt das Sitzplatzangebot von Ryanair im Vergleich zum Winter 2024 trotz der Kürzung sogar um 23 Prozent.

Wer­bung

Am Flughafen Köln/Bonn und am Airport Weeze fallen nach dpa-Informationen im aktuellen Winterflugplan jeweils zwei Verbindungen weg. In Köln sind es die Ryanair-Flüge ins englische Bristol und nach Kopenhagen. In Weeze am Niederrhein sind die Verbindungen zum spanischen Flughafen Castellon (Valencia) sowie in die dänische Hauptstadt Kopenhagen.

Wie ein Sprecher des Flughafens Weeze erklärt, hat Ryanair die Präsenz dort deutlich ausgebaut. Im Sommer seien sieben Maschinen der Airline an dem Flughafen am Niederrhein stationiert und damit ein Flugzeug mehr als zuvor. Im Winter seien es fünf bis sechs Ryanair-Maschinen nach bisher vier. Außerdem sei die Frequenz zu etlichen Flugzielen deutlich gestiegen.

Bundesweit will die irische Fluggesellschaft im Winterflugplan rund 10 Prozent weniger Sitzplätze anbieten als zunächst geplant. Wie Marketing-Chef Dara Brady in Berlin erklärte, werden 800 000 Sitzplätze und 24 Strecken aus dem geplanten Angebot gestrichen. Damit werde Ryanair grob 7 Millionen Flugtickets in Deutschland anbieten. Laut Brady hatte die Fluggesellschaft im Winter 2024/2025 rund 7,2 Millionen Fluggäste in Deutschland.

Wer­bung

Von den Kürzungen betroffen sind neun Flughäfen: Memmingen, Berlin-Brandenburg, Baden-Baden, Köln/Bonn, Frankfurt-Hahn, Weeze am Niederrhein, Hamburg, Nürnberg und Bremen. Die Entscheidung, in Deutschland weniger zu fliegen, sei eine "direkte Folge des anhaltenden Unvermögens der Bundesregierung, die hohen Zugangskosten in Deutschland zu senken", teilte die Airline mit. Weitere Streichungen für den Flugplan im Sommer 2026 schloss Ryanair ebenfalls nicht aus.

Ryanair-Aktien geben in Dublin am Donnerstag zeitweise 0,44 Prozent ab auf 24,82 Euro.

/nif/DP/stw

KÖLN/WEEZE (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ryanair

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ryanair

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com, pio3 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ryanair

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ryanair

DatumRatingAnalyst
09.10.2025Ryanair OutperformBernstein Research
07.10.2025Ryanair OutperformRBC Capital Markets
25.09.2025Ryanair OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.09.2025Ryanair HoldJefferies & Company Inc.
16.09.2025Ryanair OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Ryanair OutperformBernstein Research
07.10.2025Ryanair OutperformRBC Capital Markets
25.09.2025Ryanair OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Ryanair OutperformBernstein Research
16.09.2025Ryanair OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.09.2025Ryanair HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Ryanair NeutralGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2025Ryanair HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025Ryanair HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025Ryanair HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.01.2022Ryanair ReduceKepler Cheuvreux
12.11.2020Ryanair ReduceKepler Cheuvreux
02.11.2020Ryanair ReduceKepler Cheuvreux
29.07.2020Ryanair ReduceKepler Cheuvreux
25.02.2020Ryanair UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ryanair nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen