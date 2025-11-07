DAX 23.309 -1,2%ESt50 5.571 -1,2%MSCI World 4.286 -0,5%Top 10 Crypto 12,42 -0,6%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.935 -0,6%Euro 1,1584 -0,1%Öl 64,18 +0,2%Gold 4.048 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Netflix 552484 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, DroneShield, D-Wave, Xpeng, Highland, im Fokus
Top News
Investment-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Rheinmetall-Aktie Investment-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Rheinmetall-Aktie
Infineon-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Infineon-Aktie Infineon-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Infineon-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ryanair Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ryanair Aktien-Sparplan
25,72 EUR -0,65 EUR -2,46 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 28,32 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1401Z

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYAOF

Bernstein Research

Ryanair Market-Perform

10:51 Uhr
Ryanair Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
25,72 EUR -0,65 EUR -2,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving verwies in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse darauf, dass der nächste große Deal ein wahrscheinlicher Verkauf der portugiesischen Fluggesellschaft TAP im Jahr 2026 sein werde. Dass sich darauf derzeit alle drei Netzwerkgruppen vorbereiteten, habe gute Gründe, denn TAP sei profitabel und zudem stark in der attraktiven Nische Europa?Brasilien vertreten. Integration sei das Gebot der Stunde. Der Analyst hält IAG für den wahrscheinlichsten Käufer, nachdem die Airline ihre Übernahme von Air Europa aufgegeben hat. Die kartellrechtlichen Hürden sollten aber für jeden überwindbar sein./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Market-Perform

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
25,57 €		 Abst. Kursziel*:
9,50%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
25,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,86%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

10:51 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
12.11.25 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 Ryanair Buy UBS AG
04.11.25 Ryanair Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Ryanair

dpa-afx Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt
finanzen.net Ryanair: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
dpa-afx Ryanair-Aktie mit neuem Rekord: Passagierprognose angehoben
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Ryanair dreht auf Rekordniveau nach Mittelfrist-Aussagen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro
finanzen.net Ausblick: Ryanair informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025
finanzen.net Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei Ryanair-Aktie
RSS Feed
Ryanair zu myNews hinzufügen