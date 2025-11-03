DAX24.155 +0,8%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,65 -1,7%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.041 -3,0%Euro1,1518 -0,2%Öl64,75 -0,5%Gold4.003 ±0,0%
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro

03.11.25 10:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ryanair
25,65 EUR -0,44 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Nach dem besseren ersten Geschäftshalbjahr hätten die Iren ihre Erwartungen an Preis- und Passagierentwicklung gefestigt, schrieb Ruairi Cullinane am Montag nach Quartalszahlen. Die Markterwartungen dürften etwas anziehen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 02:20 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 02:20 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

10:01Ryanair NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09:56Ryanair OutperformRBC Capital Markets
08:51Ryanair OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:26Ryanair OutperformBernstein Research
21.10.2025Ryanair OutperformBernstein Research
09:56Ryanair OutperformRBC Capital Markets
08:51Ryanair OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:26Ryanair OutperformBernstein Research
21.10.2025Ryanair OutperformBernstein Research
09.10.2025Ryanair OutperformBernstein Research
10:01Ryanair NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.09.2025Ryanair HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Ryanair NeutralGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2025Ryanair HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025Ryanair HoldJefferies & Company Inc.
04.01.2022Ryanair ReduceKepler Cheuvreux
12.11.2020Ryanair ReduceKepler Cheuvreux
02.11.2020Ryanair ReduceKepler Cheuvreux
29.07.2020Ryanair ReduceKepler Cheuvreux
25.02.2020Ryanair UnderperformCredit Suisse Group

