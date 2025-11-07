DAX 23.235 +0,6%ESt50 5.524 +0,2%MSCI World 4.248 +0,1%Top 10 Crypto 11,67 -0,4%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.747 -0,9%Euro 1,1547 +0,3%Öl 62,69 +0,3%Gold 4.080 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Alphabet, TKMS, D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
IONOS-Aktie fest: Rückkaufprogramm beschlossen IONOS-Aktie fest: Rückkaufprogramm beschlossen
IDEXX Laboratories - Tiergesundheitsspezialist profitiert dank neuer Präparate von der steigenden Zahl bei Haustieren! IDEXX Laboratories - Tiergesundheitsspezialist profitiert dank neuer Präparate von der steigenden Zahl bei Haustieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ryanair Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ryanair Aktien-Sparplan
26,68 EUR +0,78 EUR +3,01 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 28,02 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1401Z

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYAOF

Barclays Capital

Ryanair Overweight

13:56 Uhr
Ryanair Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
26,68 EUR 0,78 EUR 3,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Ryanair auf "Overweight" belassen. Die traditionellen Fluggesellschaften seien sehr abhängig vom derzeit guten Geschäft mit hochwertigen Freizeitreisen, das anfällig für Rückschläge an den Finanzmärkten sei, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Erwartungen der Airlines an eine starke Erholung auf den Transatlantik-Routen nach dem schwachen dritten Quartal seien zu optimistisch. Lobbenberg bevorzugt die Titel der Billig-Airlines Easyjet, Norwegian, Ryanair, Wizz und Jet2 sowie jene des Reisekonzerns Tui./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
26,68 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
26,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

13:56 Ryanair Overweight Barclays Capital
13:51 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
12.11.25 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ryanair

dpa-afx Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt
finanzen.net Ryanair: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
dpa-afx Ryanair-Aktie mit neuem Rekord: Passagierprognose angehoben
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Ryanair dreht auf Rekordniveau nach Mittelfrist-Aussagen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro
finanzen.net Ausblick: Ryanair informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025
finanzen.net Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei Ryanair-Aktie
RSS Feed
Ryanair zu myNews hinzufügen