Ryanair Aktie
Marktkap. 28,59 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair von 29,60 auf 32,55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Iren hätten mit ihrem Zwischenbericht das Vertrauen in die mittelfristigen Chancen untermauert, schrieb Jarrod Castle am Mittwoch in seinem Resümee./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Buy
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
32,55 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,46 €
|Abst. Kursziel*:
23,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,97%
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|12:21
|Ryanair Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|04.11.25
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.25
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|12:21
|Ryanair Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|04.11.25
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.25
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|12:21
|Ryanair Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|04.11.25
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.01.22
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|25.02.20
|Ryanair Underperform
|Credit Suisse Group
|04.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.