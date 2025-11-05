DAX 23.993 -0,2%ESt50 5.659 -0,2%MSCI World 4.365 +0,2%Top 10 Crypto 13,85 -3,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 88.904 -1,6%Euro 1,1535 +0,3%Öl 63,99 +0,7%Gold 4.011 +0,8%
Ryanair Aktie

26,47 EUR -0,47 EUR -1,74 %
STU
Marktkap. 28,59 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol RYAOF

Ryanair
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair von 29,60 auf 32,55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Iren hätten mit ihrem Zwischenbericht das Vertrauen in die mittelfristigen Chancen untermauert, schrieb Jarrod Castle am Mittwoch in seinem Resümee./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Buy

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
32,55 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,46 €		 Abst. Kursziel*:
23,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,97%
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

