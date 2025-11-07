Ryanair Aktie
Marktkap. 28,57 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 30,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das weltweite Wachstum der Flugkapazitäten dürfte sich im vierten Quartal auf 6 Prozent beschleunigen, verglichen mit 4 Prozent im dritten Jahresviertel, schrieb Harry Gowers am Dienstagnachmittag in seinem monatlichen Branchenkommentar. Dies schließe ein beschleunigtes Wachstum im europäischen Kurz- und Langstreckenverkehr ein, der im Oktober um 5 beziehungsweise 6 Prozent zugelegt habe./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
26,57 €
|Abst. Kursziel*:
14,79%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
27,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,92%
|
Analyst Name:
Harry Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|10:11
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|04.11.25
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|04.11.25
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|04.11.25
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|04.11.25
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|04.01.22
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|25.02.20
|Ryanair Underperform
|Credit Suisse Group
|06.11.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.