DAX 24.328 +1,0%ESt50 5.774 +0,8%MSCI World 4.409 +0,1%Top 10 Crypto 14,23 +4,4%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.713 +2,1%Euro 1,1574 -0,1%Öl 64,72 -0,7%Gold 4.129 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau
JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Infineon-Aktie JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Infineon-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ryanair Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ryanair Aktien-Sparplan
27,01 EUR +0,11 EUR +0,41 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 28,57 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1401Z

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYAOF

JP Morgan Chase & Co.

Ryanair Overweight

10:11 Uhr
Ryanair Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
27,01 EUR 0,11 EUR 0,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 30,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das weltweite Wachstum der Flugkapazitäten dürfte sich im vierten Quartal auf 6 Prozent beschleunigen, verglichen mit 4 Prozent im dritten Jahresviertel, schrieb Harry Gowers am Dienstagnachmittag in seinem monatlichen Branchenkommentar. Dies schließe ein beschleunigtes Wachstum im europäischen Kurz- und Langstreckenverkehr ein, der im Oktober um 5 beziehungsweise 6 Prozent zugelegt habe./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
26,57 €		 Abst. Kursziel*:
14,79%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
27,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,92%
Analyst Name:
Harry Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

10:11 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 Ryanair Buy UBS AG
04.11.25 Ryanair Overweight Barclays Capital
04.11.25 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Ryanair

dpa-afx Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt
finanzen.net Ryanair: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
dpa-afx Ryanair-Aktie mit neuem Rekord: Passagierprognose angehoben
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Ryanair dreht auf Rekordniveau nach Mittelfrist-Aussagen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro
finanzen.net Ausblick: Ryanair informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025
finanzen.net Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei Ryanair-Aktie
RSS Feed
Ryanair zu myNews hinzufügen