Ryanair Aktie

26,85 EUR -0,34 EUR -1,25 %
STU
Marktkap. 27,72 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol RYAOF

Deutsche Bank AG

Ryanair Buy

11:36 Uhr
Ryanair Buy
Ryanair
26,85 EUR -0,34 EUR -1,25%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 27,50 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jaime Rowbotham hob in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee der Quartalszahlen seine Schätzungen für den Billigflieger. Er lobte vor allem die ultra-niedrige Kostenbasis als Wettbewerbsvorteil./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Ryanair

11:36 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
08:11 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
08:01 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
08:01 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Ryanair Buy UBS AG
mehr Analysen

