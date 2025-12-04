Reisewissen

Wer beim Kofferpacken großzügig ist, zahlt am Flughafen oft drauf. Schon wenige Kilo über dem erlaubten Limit können bei Fluggesellschaften empfindliche Zusatzkosten verursachen. Damit die Reise nicht schon beim Check-in ins Geld geht, lohnt sich ein genauer Blick auf die Gepäckbestimmungen.

Die nachfolgenden Zahlen beziehen sich lediglich auf das Reise-, nicht aber auf das Handgepäck. Das beschriebene Gurtmaß setzt sich aus der Länge, der Breite und der Höhe des Koffers zusammen. Da es sich hier nur um eine Auswahl an Airlines handelt, ist stets eine individuelle Prüfung der Gepäckbestimmungen vor Antritt der Flugreise zu empfehlen.

Aegean Airlines

Die griechische Fluggesellschaft Aegen Airlines klassifiziert laut eigener Webseite Gepäckstücke, die "mehr als 23 kg und bis zu 32 kg" wiegen, als übergewichtiges Gepäck. Vorsicht gilt auch beim Gurtmaß: Bei Überschreitung der Abmessungsbegrenzung von 158 Zentimetern und einem Gewicht bis zu 32 Kilogramm, wird das Gepäckstück als Sondergepäck deklariert und entsprechend berechnet. Unabhängig von der Größe gilt jedoch, dass Gepäckstücke, die mehr als 32 Kilogramm wiegen, automatisch als Cargo befördert werden.

Da sowohl "Freigepäckmengen, Gebühren und Abmessungen" je nach "Flug, der Tarifgruppe (Light, Flex, Family, Comfort Flex & Business) und der Tarifklasse (Economy oder Business)" variieren, sollten die genauen Bedingungen für jede Reise einzeln geprüft werden. Auch die Miles+Bonus-Statusvorteile haben einen Einfluss auf die Freigepäckmenge. Es empfiehlt sich daher, den Gepäckrechner der Fluggesellschaft zu nutzen, um die genauen Kosten für zusätzliches Gepäck oder übergewichtiges Gepäck zu erfahren.

Air France-KLM

Air France ist zwar die nationale Fluggesellschaft Frankreichs, schloss sich jedoch im Mai 2004 mit KLM Royal Dutch Airlines zur größten europäischen Luftfahrtgruppe zusammen. Nichtsdestotrotz behielten beide Fluggesellschaften "ihre eigene Identität, ihren Handelsnamen und ihre Marke", wie es auf der Firmenwebseite von KLM heißt. Gleichzeitig besitzen sie ein gemeinsames Vielfliegerprogramm namens "Flying Blue", welches Mitgliedern ermöglicht, Meilen gegen Prämientickets beider Gesellschaften einzulösen.

Bei Air France gelten je nach gewählter Flugklasse, Tarif und Flying Blue-Status unterschiedliche Bedingungen. Economy- und Premium-Reisende dürfen gar keine bis maximal zwei Gepäckstücke mit einem Maximalgewicht von jeweils 23 Kilogramm mitnehmen. Für die Reiseklasse Business gilt dagegen die Mitnahme von ein bis zwei Gepäckstücken mit einem Maximalgewicht von jeweils 32 Kilogramm. La Première-Reisende dürfen drei Gepäckstücke mit jeweils 32 Kilogramm einpacken. Überschreitet das Gepäck die zulässige Grenze, wiegt dabei aber dennoch weniger als 32 Kilogramm, müssen am Flughafen Zusatzgebühren entrichtet werden. Gepäck, welches mehr als 32 Kilogramm wiegt, läuft unabhängig von der Reiseklasse über Air France Cargo. Je nach Flying Blue-Status kann sich die Anzahl an Freigepäckstücken verändern. Auch für mitfliegende Babys gelten Sonderregelungen. Wer mehr mitnehmen möchte, kann sich zusätzliche Gepäckstücke dazubuchen. Das größte zulässige Gurtmaß beträgt 158 Zentimeter - außer man zahlt drauf. Dann können Gepäckstücke zwischen 158 und 300 Zentimetern am Sperrgepäckschalter aufgegeben werden. Alles über 300 Zentimeter läuft über Air France Cargo, so die Webseite der Fluggesellschaft.

Bei KLM dagegen ist sowohl im Basic- als auch im Light-Ticket kein Aufgabegepäck inbegriffen. Wurde dagegen ein Standard- oder Flex-Ticket erworben, darf ein "Aufgabegepäckstück mit einer Größe von bis zu 158 cm (Länge + Breite + Höhe) inklusive Griffe und Rollen und mit einem maximalen Gewicht von 23 kg" mitreisen, so KLM. Doch die Freigepäckmenge und das zulässige Maximalgewicht unterscheiden sich dann jeweils nochmal nach Reiseklasse. So ist in der Business Class mit einem Light-Ticket doch ein "Aufgabegepäckstück mit einem maximalen Gewicht von 32 kg" enthalten.

Condor

Auch bei der deutschen Fluggesellschaft Condor unterscheidet sich die erlaubte Gepäckmenge pro Person. Um die genaue Anzahl zu bestimmen, können die eigenen Daten auf der Webseite der Airline angegeben werden. Grundsätzlich gilt jedoch, dass das Gurtmaß 158 cm nicht überschreiten darf. "Werden die angegebenen Außenmaße oder die Freigepäckmenge überschritten, werden Übergepäck- und/oder Sperrgepäckgebühren erhoben", mahnt die Fluggesellschaft auf der Webseite. Zusätzlich dürfen Gepäckstücke aus "Sicherheits- und Arbeitsschutzgründen" nicht mehr als 32 kg wiegen. Sollte der Koffer zu schwer sein, kann am Flughafen jedoch eine Gebühr bezahlt werden. Andernfalls besteht auch online die Möglichkeit, mehr Gewicht oder zusätzliches Gepäck zu buchen.

Finnair

Die nationale Fluggesellschaft Finnlands, Finnair, verfügt über unterschiedliche Freigepäckgrenzen, je nach Ticketart und Reiseland. Während die Maße des Gepäcks mit 90 x 75 x 45 cm für alle Ticketarten gültig sind, unterscheidet sich das Höchstgewicht je nach Ticket. Wer Economy Class, Premium Economy oder einen Kurzstreckenflug in der Business Class fliegt, darf maximal 23 kg einpacken. Bei Langstreckenflügen in der Business Class sind es dagegen 32 kg. Für zu schweres oder übergroßes Gepäck wird eine Gebühr erhoben, es sei denn es wurde vorab hinzugebucht. Dabei ist jedoch zu beachten, dass sich die Airline in den Allgemeinen Beförderungsbedingungen für Fluggäste und Gepäck (Abschnitt 8) vorbehält, "die Beförderungen von Gepäck abzulehnen, das aufgrund von Größe, Form, Gewicht, Art und Inhalt oder aus Sicherheitsgründen, aus betrieblichen Gründen oder im Hinblick auf das Wohlbefinden anderer Fluggäste zur Beförderung ungeeignet ist". Eine genaue Einhaltung der Vorgaben scheint also besonders relevant, um einen entspannten Start in den Urlaub zu ermöglichen.

Lufthansa

Die Lufthansa stellt eine weitere deutsche Fluggesellschaft dar, deren Heimatflughafen ebenso wie Condor in Frankfurt am Main liegt und die aufgrund des Logos zudem als "Kranich-Airline" bezeichnet wird. Auch hier findet sich auf der eigenen Webseite ein Gepäckrechner, der die Freigepäckmenge sowie Größe und Gewicht auf Basis der Strecke, der Reiseklasse und des Tarifs ermittelt. Zusätzlich finden sich dort Preise und Maße für optionales Gepäck. Gepäck, dass ein Gurtmaß von 158 cm übersteigt oder zu schwer für die individuellen Bedingungen des Fluges ist, wird als Übergepäck befördert. Hierfür lassen sich die Preise ebenfalls im Gepäckrechner finden.

Ryanair

Ryanair ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa und verfolgt das Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras", weshalb aufzugebendes Gepäck stets zusätzlich zum Flug gebucht werden müssen. Das Gepäck darf nicht größer als 80 x 120 x 120 cm sein. Je nach Buchung kann das Aufgabegepäck bis zu 10 kg, 20 kg oder 23 kg wiegen. Bei 20 kg beziehungsweise 23 kg ist es jedem Fluggast gestattet, "bei der Buchung bis zu drei Aufgabegepäckstücke" zu erwerben.

Wizz Air

Wizz Air ist eine Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Großbritannien. Laut der eigenen Webseite dürfen Fluggäste bis zu sechs Gepäckstücke auf ihre Reise mitnehmen. Während im Basistarif keinerlei Freigepäck enthalten ist, sind bei "WIZZ Go und WIZZ Plus die Kosten für das aufgegebene Gepäck im Flugpreis enthalten". Die maximale Abmessung beträgt 149 x 119 x 171 cm. Das Gewicht kann bis zu 32 kg betragen, je nach Buchung. Bei Übergepäck gilt jedoch zu beachten, dass ein Zuschlag von 13 Euro pro Kilogramm am Flughafen fällig wird. Außerdem weißt die Airline daraufhin, dass an bestimmten Flughäfen lediglich mit Kredit- oder Debitkarte bezahlt werden kann.

Fazit

Wer mit dem Flugzeug verreist, sollte beim Kofferpacken also unbedingt Maß und Gewicht im Blick behalten, denn Übergepäck kann schnell teuer werden. Ein einheitliches Regelwerk existiert nicht, denn jede Airline verfolgt eigene Gepäckrichtlinien, die sich je nach Tarif, Buchungsklasse oder Vielfliegerstatus unterscheiden können. Eines gleicht sich jedoch überall: Überschreitungen der zulässigen Maße oder Gewicht schlagen fast immer mit saftigen Zusatzgebühren zu Buche. Wer auf Nummer sicher gehen will, nutzt vor der Reise den Gepäckrechner der jeweiligen Fluggesellschaft und bucht Zusatzleistungen im Idealfall online im Voraus. So bleibt der Geldbeutel geschont und der Urlaub beginnt stressfrei.

