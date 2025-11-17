DAX 23.309 -1,2%ESt50 5.571 -1,2%MSCI World 4.286 -0,5%Top 10 Crypto 12,42 -0,6%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.935 -0,6%Euro 1,1584 -0,1%Öl 64,10 +0,1%Gold 4.042 -0,1%
Lufthansa Aktie

Marktkap. 9,43 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

10:46 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
7,67 EUR 0,13 EUR 1,70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving verwies in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse darauf, dass der nächste große Deal ein wahrscheinlicher Verkauf der portugiesischen Fluggesellschaft TAP im Jahr 2026 sein werde. Dass sich darauf derzeit alle drei Netzwerkgruppen vorbereiteten, habe gute Gründe, denn TAP sei profitabel und zudem stark in der attraktiven Nische Europa?Brasilien vertreten. Integration sei das Gebot der Stunde. Der Analyst hält IAG für den wahrscheinlichsten Käufer, nachdem die Airline ihre Übernahme von Air Europa aufgegeben hat. Die kartellrechtlichen Hürden sollten aber für jeden überwindbar sein./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
7,63 €		 Abst. Kursziel*:
-1,76%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
7,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,27%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

