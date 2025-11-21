Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,53 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alex Irving widmete sich am Montag jüngst hochgekochten Sorgen der Anleger vor dem KI-Einfluss auf das globale Vertriebsnetzwerk (GDS), das die unterschiedlichen Akteure im Tourismusbereich verbindet. Die Kursverluste diesbezüglich hält er für übertrieben, denn die Belastung sei unklar und liege noch in ferner Zukunft./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
7,50 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
8,10 €
|Abst. Kursziel*:
-7,41%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
7,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,16%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,37 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Lufthansa AG
|13:46
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|12:51
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:46
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|12:51
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:46
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|12:51
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research