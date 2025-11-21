DAX 23.247 +0,7%ESt50 5.528 +0,2%MSCI World 4.245 +0,1%Top 10 Crypto 11,68 -0,3%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.581 -1,1%Euro 1,1534 +0,2%Öl 62,58 +0,1%Gold 4.077 +0,3%
7,99 EUR +0,03 EUR +0,38 %
STU
Marktkap. 9,53 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alex Irving widmete sich am Montag jüngst hochgekochten Sorgen der Anleger vor dem KI-Einfluss auf das globale Vertriebsnetzwerk (GDS), das die unterschiedlichen Akteure im Tourismusbereich verbindet. Die Kursverluste diesbezüglich hält er für übertrieben, denn die Belastung sei unklar und liege noch in ferner Zukunft./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
8,10 €		 Abst. Kursziel*:
-7,41%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
7,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,16%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

13:46 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
12:51 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 Lufthansa Buy UBS AG
18.11.25 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

dpa-afx Streik-Schock vertagt? Lufthansa-Aktie gewinnt: Chef Ritter weist Rentenforderung der VC als unrealistisch zurück Lufthansa-Aktie gewinnt: Chef Ritter weist Rentenforderung der VC als unrealistisch zurück
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag gesucht
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Aufschlag
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX mittags leichter
Business Times China's Unipec agrees to jet fuel term supply deal with Lufthansa
RTE.ie Lufthansa throws hat in ring in bidding for TAP stake
Business Times Lufthansa enters race for TAP stake against Air France-KLM
Business Times Lufthansa hits forecasts in third quarter despite weaker North Atlantic market
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Lufthansa AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is Deutsche Lufthansa (DLAKY) a Great Value Stock Right Now?
Deutsche Welle Germany news: Lufthansa pilots back strike action
Deutsche Welle Lufthansa to shed 4,000 jobs with help from AI
