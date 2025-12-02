DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 +6,0%Nas23.459 +0,8%Bitcoin79.058 +6,3%Euro1,1605 ±-0,0%Öl62,83 -0,8%Gold4.193 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Airbus 938914 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie setzt Talfahrt fort: Auch im Dezember zunächst keine Besserung in Sicht DroneShield-Aktie setzt Talfahrt fort: Auch im Dezember zunächst keine Besserung in Sicht
Top 5 US-Momentum-Aktien: am Allzeithoch und trotzdem günstig bewertet Top 5 US-Momentum-Aktien: am Allzeithoch und trotzdem günstig bewertet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.

Eurowings baut Angebot am Flughafen BER aus

02.12.25 17:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,26 EUR -0,07 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Lufthansa-Tochter Eurowings baut ab dem Sommerflugplan 2026 ihr Angebot am Flughafen Berlin-Brandenburg aus. Dazu stationiert die Fluggesellschaft am BER künftig zwei Maschinen mehr, insgesamt sind es dann neun, wie das Unternehmen mitteilte.

Wer­bung

"Wir freuen uns über den deutlichen Ausbau des Angebots von Eurowings am BER. Mit zwei zusätzlich stationierten Flugzeugen bekräftigt Eurowings ihr klares Bekenntnis zur Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg", sagte Flughafenchefin Aletta von Massenbach laut einer Mitteilung.

Die Lufthansa-Tochter will ab dem Sommerflugplan vom BER aus bis zu zwölfmal pro Woche den Flughafen London-Heathrow ansteuern. Bis zu dreimal pro Woche sind Flüge nach Lissabon geplant. Zu einigen Zielen, darunter Palma de Mallorca, Stockholm und Zürich, werden die Frequenzen erhöht. Mit Olbia und Neapel (beide Italien) sowie Kavala (Griechenland) kommen drei Ziele neu in den Flugplan. Insgesamt will die Airline dann 43 Ziele in 20 Ländern vom BER aus ansteuern./nif/DP/nas

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
01.12.2025Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
24.11.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
24.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
24.11.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
24.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen