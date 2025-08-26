DAX 24.046 -0,4%ESt50 5.393 +0,2%Top 10 Crypto 15,87 +1,5%Dow 45.515 +0,2%Nas 21.558 +0,1%Bitcoin 96.132 +0,0%Euro 1,1627 -0,2%Öl 67,68 +0,6%Gold 3.395 +0,1%
Lufthansa Aktie

Lufthansa
8,04 EUR -0,09 EUR -1,16 %
STU
Marktkap. 9,84 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

UBS AG

Lufthansa Buy

17:51 Uhr
Lufthansa Buy
Lufthansa AG
8,04 EUR -0,09 EUR -1,16%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,25 Euro belassen. Jarrod Castle nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie Bezug auf Prognosen des Dachverbands globaler Fluggesellschaften (IATA). 2025 werde wohl ein Jahr mit einem Gewinnwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, aber nicht ohne Herausforderungen. Angebot und Nachfrage seien derzeit von Zurückhaltung geprägt, doch diese Situation sollte sich im Laufe des Jahres bessern. Die Fluggesellschaften seien gut kapitalisiert und die Bewertungen attraktiv. Unter den Billigflieger ist Ryanair Castles bevorzugter Wert in Europa und unter den Netzwerk-Airlines Lufthansa./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 13:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 13:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Lufthansa Buy

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
9,25 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,00 €		 Abst. Kursziel*:
15,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,08%
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

17:51 Lufthansa Buy UBS AG
20.08.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
13.08.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07.08.25 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

