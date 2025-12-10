DAX24.076 -0,4%Est505.711 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 -2,8%Nas23.576 +0,1%Bitcoin78.955 -1,0%Euro1,1641 +0,1%Öl62,25 +0,2%Gold4.197 -0,3%
Analyst weiter optimistisch

Lufthansa-Aktie beendet Höhenflug - UBS rät unbeirrt zum Kauf

10.12.25 13:09 Uhr
Kranich unter Druck: Lufthansa-Aktie dennoch auf dem Empfehlungszetteln der UBS | finanzen.net

Die Lufthansa-Aktie hat sich seit Jahresbeginn deutlich verteuert. Am Mittwoch haben aber die Verkäufer das Ruder übernommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,04 EUR -0,01 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Lufthansa-Aktie seit Januar mit kräftigem Kursplus
• Analystenratings: Barclays "Equal Weight", Bernstein "Market-Perform", UBS "Buy"
• Europäischer Luftfahrtmarkt zeigt Angebotsengpässe

Um mehr als ein Drittel ging es für die Lufthansa-Aktie bisher 2025 nach oben. Auch wenn der Anteilsschein mit einem aktuellen Kursniveau von rund acht Euro deutlich unterhalb der Höchststände von über 22 Euro entfernt bleibt, zeigt sich doch: Die Lufthansa-Aktie hat ein Momentum.

Auch wenn es im Mittwochshandel auf XETRA zeitweise 0,84 Prozent auf 8,06 Euro abwärts geht - das Jahreshoch bleibt in Sichtweite.

Analysten bei der Bewertung uneinig

Analysten bewerten die Aktie unterdessen eher neutral: Die britische Investmentbank Barclays bestätigte zuletzt ihre Einstufung für die Lufthansa mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 7,70 Euro. Wie aus einer Analyse hervorgeht, verweist Analyst Andrew Lobbenberg auf das weiterhin komplizierte Verhältnis zu den Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Verdi. Obwohl sich die Airline derzeit in einer relativ starken Verhandlungsposition befinde, warnt der Experte vor Risiken für die Markenwahrnehmung durch die geplante Auslagerung eines erheblichen Teils des Kurzstreckengeschäfts zu kostengünstigeren Töchtern.

In einer weiteren Einschätzung bekräftigte Bernstein Research sein "Market-Perform"-Rating mit einem Kursziel von 7,50 Euro für die Kranich-Airline. Analyst Alex Irving betont in seinem Sektorbericht, dass anhaltende Angebotsengpässe im europäischen Luftverkehr einen robusten Ausblick insbesondere für die Kurzstrecke stützen.

Die UBS hält unterdessen unbeirrt an ihrer Kaufempfehlung für die Lufthansa-Aktie fest. Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Insgesamt erwartet Jarrod Castle ein weiteres gutes Jahr für die Aktien europäischer Airlines, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf 2026 schrieb. Die Bewertungen seien attraktiv. Bei der Lufthansa sieht Castle dank strikter Kostenkontrolle Margenpotenzial.

Branchenumfeld bietet Chancen trotz Lufthansa-Schwäche

Trotz der individuellen Herausforderungen der Lufthansa sehen Analysten für die europäische Luftfahrtbranche insgesamt ein positives Umfeld. Bernstein Research hebt hervor, dass anhaltende Angebotsengpässe im europäischen Luftverkehr für stabile Preise und Margen sorgen könnten. Allerdings differenzieren Experten zunehmend zwischen den einzelnen Airlines und bevorzugen dabei andere Wettbewerber.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vacclav / Shutterstock.com, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

