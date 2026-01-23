Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Heute im Fokus

Schaeffler weiter im Rallymodus. Japans Notenbank hält Leitzins stabil. Oracle: Neue US-Firma für TikTok steht. Wacker: Übernahme durch Doosan Bobcat geplatzt. RBC senkt adidas-Rating - Rückschlag für PUMA-Übernahmefantasie. Tesla-Chef Musk: Optimus soll Ende 2027 in den Verkauf kommen. Nintendo: Switch 2 bricht Verkaufsrekord. Gewinnrückgang bei BASF größer als erwartet.