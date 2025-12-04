DAX 24.065 -0,4%ESt50 5.710 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.940 +0,2%Euro 1,1639 +0,1%Öl 62,11 +0,0%Gold 4.194 -0,3%
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Vonovia A1ML7J TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F
DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Tag des Fed-Entscheids: DAX-Anleger ziehen sich vor Zins-News zurück
Elmos: Nach 50 % Jahresrendite - Chiprekord und CES-Neuheiten stärken den Ausblick für 2026
AUMOVIO Aktie

42,04 EUR +1,38 EUR +3,39 %
STU
Marktkap. 4,02 Mrd. EUR

WKN AUM0V1

ISIN DE000AUM0V10

Symbol AMVIF

Barclays Capital

AUMOVIO Overweight

09:51 Uhr
AUMOVIO Overweight
Aktie in diesem Artikel
AUMOVIO
42,04 EUR 1,38 EUR 3,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Conti-Abspaltung Aumovio beim Kursziel von 60 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Der Autozulieferer sei die attraktivste Turnaround- und Valuestory in der europäischen Autobranche, schrieben Erwann Dagorne und Henning Cosman am Dienstagabend in ihrer Empfehlung. Die Bilanz sei stark und Optimierungsmaßnahmen zahlten sich in steigender Profitabilität aus./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
41,88 €		 Abst. Kursziel*:
43,27%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
42,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,72%
Analyst Name:
Erwann Dagorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

09:51 AUMOVIO Overweight Barclays Capital
09.12.25 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
26.11.25 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 AUMOVIO Underperform Jefferies & Company Inc.
10.11.25 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AUMOVIO

dpa-afx IPO Börsengänge in Europa steigen 2026 voraussichtlich wieder an Börsengänge in Europa steigen 2026 voraussichtlich wieder an
Dow Jones Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf - Auch Neuzugang im TecDAX
dpa-afx JPMorgan erwartet Aumovio im MDAX - Aktie unbeeindruckt
finanzen.net Insider nimmt Aumovio-Aktien ins Depot
finanzen.net Was Analysten von der Aumovio-Aktie erwarten
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Jutta A. Dönges, Kauf
dpa-afx Continental-Aktie im Plus: Tochter Contitech kündigt Stellenabbau an
dpa-afx Chip-Streit um Nexperia: China fordert Entgegenkommen der Niederlande - Ausfuhrbeschränkungen nach Europa gelockert
dpa-afx Aumovio-Aktie im Aufwärtstrend: Autozulieferer kämpft mit schwierigem Markt - China-Lizenz für Chipimporte gesichert
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Jutta A. Dönges, buy
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: IHO Verwaltungs GmbH, Pledge of 32,995,229 shares of AUMOVIO SE due to a loan agreement
