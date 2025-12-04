AUMOVIO Aktie
Marktkap. 4,02 Mrd. EUR
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AUMOVIO Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Conti-Abspaltung Aumovio beim Kursziel von 60 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Der Autozulieferer sei die attraktivste Turnaround- und Valuestory in der europäischen Autobranche, schrieben Erwann Dagorne und Henning Cosman am Dienstagabend in ihrer Empfehlung. Die Bilanz sei stark und Optimierungsmaßnahmen zahlten sich in steigender Profitabilität aus./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AUMOVIO SE
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
41,88 €
|Abst. Kursziel*:
43,27%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
42,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,72%
|
Analyst Name:
Erwann Dagorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
