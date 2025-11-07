DAX 23.984 +1,8%ESt50 5.665 +1,8%MSCI World 4.336 +0,3%Top 10 Crypto 14,49 +4,9%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 92.009 +1,4%Euro 1,1570 +0,1%Öl 63,90 +0,3%Gold 4.093 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Dow freundlich erwartet -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aumovio Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aumovio Aktien-Sparplan
41,16 EUR +2,26 EUR +5,81 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN AUM0V1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000AUM0V10

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMVIF

Deutsche Bank AG

Aumovio Buy

13:31 Uhr
Aumovio Buy
Aktie in diesem Artikel
Aumovio
41,16 EUR 2,26 EUR 5,81%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe mit Ergebnissen und Cashflow positiv überrascht und den Ausblick für Umsatz und Marge in Richtung unteres beziehungsweise oberes Ende der Zielspannen präzisiert, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. Die Kostensenkungsbemühungen zeigten Wirkung. Der Cashflow-Ausblick sei zudem weit besser als von ihm erwartet. Die Zahlen bestätigten die deutliche Unterbewertung der Aktie./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Aumovio Buy

Unternehmen:
Aumovio		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,62 €		 Abst. Kursziel*:
26,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,48%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aumovio

13:31 Aumovio Buy Deutsche Bank AG
08:01 Aumovio Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 Aumovio Buy UBS AG
07.11.25 Aumovio Market-Perform Bernstein Research
07.11.25 Aumovio Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Aumovio

dpa-afx Krise Chip-Streit um Nexperia: China fordert Entgegenkommen der Niederlande - Ausfuhrbeschränkungen nach Europa gelockert Chip-Streit um Nexperia: China fordert Entgegenkommen der Niederlande - Ausfuhrbeschränkungen nach Europa gelockert
dpa-afx Aumovio-Aktie im Aufwärtstrend: Autozulieferer kämpft mit schwierigem Markt - China-Lizenz für Chipimporte gesichert
dpa-afx ROUNDUP 2: Conti-Abspaltung Aumovio kämpft mit schwierigem Markt - Kursplus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Aumovio auf 'Underperform' - Ziel 30,60 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Conti-Abspaltung Aumovio kämpft mit schwierigem Markt - Aktie zieht an
dpa-afx WDH/AKTIE IM FOKUS: Conti-Abspaltung Aumovio nach Quartalzahlen erholt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Conti-Abspaltung Aumovio nach Quartalzahlen erholt
finanzen.net Aumovio-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Aumovio mit 'Underperform' - Ziel 30,60 Euro
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: IHO Verwaltungs GmbH, Pledge of 32,995,229 shares of AUMOVIO SE due to a loan agreement
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
RSS Feed
Aumovio zu myNews hinzufügen