XETRA-SCHLUSS/Fest dank Rally in Autowerten

04.12.25 17:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aumovio
38,74 EUR 1,08 EUR 2,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Aurubis
121,90 EUR 3,40 EUR 2,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
92,94 EUR 4,06 EUR 4,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gerresheimer AG
26,54 EUR 0,46 EUR 1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HelloFresh
6,07 EUR 0,11 EUR 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
60,50 EUR 2,70 EUR 4,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ottobock
71,70 EUR 0,30 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PNE AG
10,34 EUR 0,16 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46,80 EUR 2,34 EUR 5,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
210,95 EUR 2,50 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schaeffler AG
7,40 EUR 0,37 EUR 5,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
230,15 EUR 0,80 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
117,05 EUR 1,80 EUR 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
65,00 EUR -0,35 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
107,00 EUR 4,60 EUR 4,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit kräftigen Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 23.882 Punkte. Treiber waren Autoaktien dank Plänen der US-Regierung, die Umweltauflagen zu senken. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Vorschriften, wie viele Kilometer ein Fahrzeug pro Gallone (3,8 Liter) Benzin zurücklegen müsse, erheblich zu lockern. Zukünftig müsse ein Auto mit einer Gallone nur noch 34,5 Meilen fahren können anstelle der bisher geltenden 50,4 Meilen. Der US-Kongress hatte bereits im Sommer den sogenannten CAFE-Umweltstandard bis hin zur Unkenntlichkeit verwässert, indem Bußgelder für eine Missachtung der Regeln abgeschafft worden waren. Daneben steht das für 2035 geplante Verbrenner-Aus in der EU auf der Kippe.

"Beide Nachrichten sind Balsam auf die Wunden der Verbrenner-Champions 'Made in Germany', die zwar alle fleißig dabei sind, auf Elektromobilität umzustellen, aber immer noch durch ihre jahrelange Ingenieurskunst mit Benzin- und Dieselmotoren höhere Margen erzielen", hieß es bei CMC. Sollten die Käufer jetzt am Ball bleiben und gehe es jetzt schnell auch über die psychologische runde Marke, könnten die Anleger in Frankfurt den Traum von einer Jahresendrally doch noch weiterträumen.

Weniger regulatorische Vorschriften, insbesondere bei den Kohlendioxid-Emissionen, werden der Autoindustrie die dringend benötigte Flexibilität geben, urteilten die Analysten der Bank of America. Die USA seien bei diesem Trend bereits führend und könnten die Kohlendioxid-Vorschriften sogar ganz abschaffen, sagten sie. BMW gewannen 4,5 Prozent, Mercedes-Benz 4,8 Prozent und VW 2,5 Prozent. Für Porsche AG ging es um 4,3 Prozent nach oben, Schaeffler kamen auf ein Plus von 5,7 Prozent.

Eine gute Vorlage durch den US-Wettbewerber Salesforce sorgte bei SAP für ein Plus von 1,8 Prozent. Salesforce übertraf die Gewinnerwartungen und gab eine Umsatzprognose ab, die über den bisherigen Annahmen von Analysten liegt.

Siemens Energy verteuerten sich mit einer Hochstufung durch JP Morgan auf "Overweight" und einem deutlich auf 160 Euro erhöhten Kursziel um 2,7 Prozent auf 117,10 Euro. Der Kurs der Mutter Siemens zog um 0,6 Prozent an.

Im MDAX ging es für Aurubis um 3,1 Prozent nach oben. Der Kupferkonzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 trotz Umsatzwachstums einen zweistelligen Ergebnisrückgang in Prozent verbucht, damit das selbstgesteckte Ziel aber dennoch erreicht. Die Aktionäre sollen 1,60 Dividende pro Anteilsschein bekommen, 10 Cent mehr als im Vorjahr. Die schon im Oktober genannten Ziele für 2025/26 wurden bestätigt.

Einen Satz um 10,5 Prozent machten Formycon. Das Biotechnologieunternehmen will sein Keytruda-Biosimilar "FYB206" künftig mithilfe eines Partners im Nahen Osten und Nordafrika vermarkten und erhält mit Unterzeichnung eine Vorabvergütung. Bei Erreichen bestimmter Entwicklungs- und Zulassungsmeilensteine winken weitere Zahlungen.

Gesprächsthema am Markt waren auch die am Mittwochabend beschlossenen Änderungen der Indexzusammensetzungen in der DAX-Familie. Sie sind weitgehend wie von Indexexperten erwartet ausgefallen. Die Aktie der Thyssenkrupp-Marinetochter TKMS und die der Continental-Tochter Aumovio werden in den MDAX aufgenommen. Platz machen müssen dafür Hellofresh und Gerresheimer, für die es in den SDAX geht. Die Aktie des Börsenneulings Ottobock kommt in den SDAX und zugleich in den TecDAX, aus dem PNE absteigen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.882,03 +0,8% +19,0%

DAX-Future 23.906,00 +0,5% +16,6%

XDAX 23.882,10 +0,5% +19,9%

MDAX 29.597,02 +0,9% +14,6%

TecDAX 3.582,34 +0,7% +4,1%

SDAX 16.816,54 +1,4% +20,9%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,10 -28

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 11:51 ET (16:51 GMT)

