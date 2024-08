Urlaub

Chaos an Flughäfen führt häufig dazu, dass manche Reisende ohne das eigene Gepäck in den Urlaub starten müssen. Um im Notfall dennoch mit dem Nötigsten ausgestattet zu sein, sollte das Handgepäck bedacht ausgewählt werden.

Allgemeine Regelungen für das Handgepäck

Damit während der Reise alles schnell und problemlos vonstattengeht und die Reise trotz etwaiger Unannehmlichkeiten, wie ein fehlgeleiteter Koffer, angetreten werden kann, setzen viele Reisende auf das Handgepäck. Unter Handgepäck fallen in der Regel kleine Taschen oder Trolleys von etwa 55 x 40 x 20 Zentimetern Größe, mit einem Maximalgewicht von acht Kilogramm. Bei vielen Airlines ist die Mitnahme an Bord noch ohne Aufpreis enthalten, je nach Airline können jedoch Abweichungen auftreten.

Wichtige Dokumente stets griffbereit haben

Das Wichtigste im Handgepäck sind stets die richtigen Dokumente, um möglichst schnell und problemlos durch die Sicherheitskontrollen und Ticketschalter zu gelangen, so Check24. Dazu gehört an erster Stelle der Personalausweis für Reisen innerhalb der EU bzw. der Reisepass für Reisen außerhalb der EU, um an Bord des Flugzeuges zu kommen. Für Reisen außerhalb der EU könnte zudem ein Visum erforderlich sein. Auch Flug- und Bahntickets sollten griffbereit im Handgepäck verstaut werden. Wer im Ausland einen Mietwagen buchen möchte, sollte auch seine Fahrerlaubnis im Handgepäck mitführen. Je nach Destination kann sogar der internationale Führerschein erforderlich sein. Für den Ernstfall rät Check24, auch die Krankenversicherungskarte stets griffbereit im Handgepäck zu haben. Teilweise seien auch zusätzliche Auslandsreisekrankenversicherungen, welche Leistungen wie Rücktransport ins Heimatland oder Kostenerstattung bei Krankheit vor Reiseantritt abdecken, sinnvoll. Mithin sollten die gesamten Finanzen im Handgepäck verstaut werden, so die Empfehlung von Check24. Darunter fallen vor allem Bargeld in der jeweiligen Landeswährung sowie Debit- und Kreditkarten.

Wichtige Medikamente

Wichtige Medikamente und andere ausgesuchte medizinischen Utensilien, wie Kopfschmerzmittel, Pflaster oder Tabletten gegen Flugangst helfen bei den dringendsten Problemen, die bei einer Reise auftreten können. Für verschreibungspflichtige Medikamente empfehlen ADAC-Experten, eine ärztliche Verordnung und die Gebrauchsanweisung der Medikamente mit Angabe der chemischen Zusammensetzung mitzunehmen. Dies gilt insbesondere bei Beruhigungsmitteln und Psychopharmaka.

Elektronik sicher verstauen

Handy, Tablet, Laptop oder Digitalkamera, elektrische Zahnbürste und Rasierer sollten laut dem ADAC ebenfalls im Handgepäck transportiert werden. Mithin werde es sogar empfohlen, Laptops und sonstige technische Geräte im Handgepäck zu transportieren, damit diese nicht beschädigt werden oder gar verloren gehen, so Check24. Außerdem empfiehlt es sich, eine geladene Powerbank mitzunehmen, mit der das Handy im Notfall geladen werden kann. Gerade wenn wichtige QR-Codes für eventuelle Anschlussflüge oder Mietwagen auf dem Handy gespeichert sind, können so unschöne Stresssituationen vermieden werden.

