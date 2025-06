Komfort & Sicherheit

Beinfreiheit, weniger Turbulenzen oder ein schneller Ausstieg - die Wahl des Sitzplatzes kann den Komfort während eines Fluges beeinflussen. Wer gezielt plant, kann die Reise entspannter antreten.

Mehr Komfort durch Beinfreiheit

Insbesondere Notausgangsplätze und Sitze in der ersten Reihe, die sogenannten Bulkhead-Sitze, bieten häufig mehr Beinfreiheit. Diese Sitze befinden sich meist ohne direkte Sitzreihe davor. Laut einem Beitrag von 20 Minuten gelten in der Boeing 777 der Fluggesellschaft SWISS die Sitze 30A und 30K als besonders empfehlenswert, da sie zusätzlich zur Beinfreiheit auch etwas abseits des Gangbereichs liegen und somit ruhiger sind. Auch Going.com erklärt, dass bei Langstreckenflügen Sitze an Notausgängen, etwa in Flugzeugtypen wie der Boeing 787 oder dem Airbus A350, besonders begehrt sind.

Weniger Turbulenzen über den Tragflächen

Die Lage des Sitzplatzes hat zudem Einfluss darauf, wie stark Turbulenzen während des Flugs wahrgenommen werden. Der Bereich über den Tragflächen gilt als besonders stabil, da sich hier der Schwerpunkt des Flugzeugs befindet. Laut einem Artikel von Booking.com sind diese Plätze vor allem für Menschen geeignet, die sensibel auf Flugbewegungen reagieren oder während des Flugs schlafen möchten. Im Gegensatz dazu verstärken sich im hinteren Teil des Flugzeugs die Bewegungen bei Luftlöchern deutlich spürbarer.

Kürzere Ausstiegszeiten durch Plätze vorn

Die Position im Flugzeug entscheidet oft über die Geschwindigkeit beim Verlassen der Maschine nach der Landung. Sitze im vorderen Bereich bieten hier einen klaren Vorteil. Laut CNET ermöglichen Sitzplätze auf der linken Seite vorn einen besonders schnellen Ausstieg, da die Türen in der Regel zuerst auf dieser Seite geöffnet werden. Das ist insbesondere bei kurzen Umsteigezeiten relevant.

Ruhigere Plätze für mehr Erholung

Lärmquellen wie Bordküchen und Toiletten beeinträchtigen den Schlafkomfort während eines Flugs stark. Wer möglichst ungestört reisen möchte, sollte sich daher für Sitzplätze mit Abstand zu diesen Bereichen entscheiden. Auch Gangplätze sind durch vorbeilaufende Passagiere und das Bordpersonal anfälliger für Störungen.

Sicherheit im hinteren Drittel

Unfälle mit Passagierflugzeugen sind äußerst selten, dennoch spielen Sicherheitsüberlegungen bei der Sitzplatzwahl mitunter eine Rolle. Untersuchungen wie jene des Time Magazine zeigen, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit bei Unglücken im hinteren Teil eines Flugzeugs statistisch gesehen höher liegt. Auch The Sun verweist auf Analysen von Piloten, wonach insbesondere mittlere Sitze in den hinteren Reihen überdurchschnittlich häufig von Überlebenden belegt waren.

Digitale Tools zur Sitzplatzwahl

Webseiten wie SeatGuru bieten für fast jede Airline und Flugzeugkonfiguration detaillierte Sitzpläne und Nutzerbewertungen. Reisende erhalten dadurch einen präzisen Überblick über Vor- und Nachteile einzelner Plätze, etwa in Bezug auf Beinfreiheit, Fensterposition oder Nähe zu Toiletten. Die Plattform AeroLOPA geht sogar noch einen Schritt weiter und stellt exakte Visualisierungen der Sitzpläne zur Verfügung, was besonders bei Maschinen mit individuellen Layouts hilfreich ist. Demnach lohnt es sich insbesondere bei Flugzeugen mit unterschiedlichen Konfigurationen den spezifischen Sitzplan des jeweiligen Flugs zu prüfen.

