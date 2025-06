Waffenruhe im Nahen Osten: DAX schließt tiefer -- Wall Street letztlich uneins -- FedEx mit kleinem Umsatzplus -- Tesla, BYD, Coinbase, Metaplanet, Rheinmetall & Co. im Fokus

Trotz anhaltender Entspannung im Nahostkonflikt reichten die positiven Impulse von der Wall Street nach der kräftigen Rally am Vortag nicht für Auftrieb. Am Dienstag hatten die Meldungen über eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran die Aktienmärkte beflügelt - vor allem, weil die Ölpreise infolgedessen stark nachgaben. Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners äußerte sich mit Blick auf die geopolitische Lage laut dpa vorsichtig optimistisch: "Gestern ist die Anspannung entwichen", schrieb er mit Blick auf die Waffenruhe. Eine nachhaltige Aufwärtsbewegung sei jedoch nur bei positiven Impulsen wie steigenden Unternehmensgewinnen oder überzeugenden Wirtschaftsdaten zu erwarten.

Die europäischen Börsen tendierten nach der Vortagesrally zur Konsolidierung. Anleger nutzten das Kursplus für Gewinnmitnahmen, zudem war von Umschichtungen in den Portfolios die Rede, so Dow Jones Newswires. Insgesamt blieb die Marktstimmung nach dem Waffenstillstand im Nahen Osten jedoch positiv.

An der Wall Street verlor die Erholungsrally etwas an Fahrt.

Der Dow Jones startete höher in die Wochenmitte und rutschte anschließend leicht in die Verlustzone. Er verabschiedete sich 0,24 Prozent niedriger bei 42.983,85 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegte sich moderat im Plus, nachdem er fester in den Handel eingestiegen war. Sein Schlussstand: 19.973,55 Stellen (+0,31 Prozent).

Nach zwei Tagen kräftiger Kursgewinne ließ der Schwung an der Wall Street zur Wochenmitte etwas nach. Die Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahostkonflikt bleibt bestehen, doch ein Bericht aus dem US-Verteidigungsministerium sorgte für neue Unsicherheit: Demnach haben die jüngsten Angriffe der USA und Israels das iranische Atomprogramm lediglich um wenige Monate verzögert. Dies wirft die Frage nach möglichen weiteren Militäreinsätzen auf. Zusätzlich verschärfte US-Präsident Donald Trump die Rhetorik, indem er beiden Seiten - Israel und dem Iran - einen Bruch des Waffenstillstands vorwarf. Diese geopolitische Unsicherheit sorgt für Zurückhaltung an den Märkten und lässt auch die Erdölpreise wieder steigen.

Unterstützung durch die Aussicht auf Zinssenkungen, die am Vortag noch für Rückenwind sorgte, verlor zur Wochenmitte zudem an Wirkung. Zwar bestätigte Fed-Chef Jerome Powell erneut die abwartende Haltung der US-Notenbank, ließ jedoch eine mögliche Zinssenkung im Juli offen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken