Auf Rekordkurs

Die Eutelsat-Aktie setzt ihren beeindruckenden Höhenflug fort und begeistert Anleger auch in der neuen Woche mit starken Kursgewinnen.

• Eutelsat-Aktie mit starkem Kursanstieg und weiterem Potenzial

• Strategische Partnerschaft mit OneWeb beflügelt Wachstumsfantasie

• Stabile Zahlen stärken Anlegervertrauen



Wer­bung Wer­bung

Die Aktie des französischen Satellitenbetreibers Eutelsat Communications bleibt weiter auf Erfolgskurs. Bereits seit Monaten zeigt der Kurs an der EURONEXT Paris eine deutliche Aufwärtsbewegung, seit Jahresstart steht ein Kursplus von fast 88 Prozent an der Kurstafel. Allein in den vergangenen fünf Tagen ging es um satte 87,64 Prozent nach oben. Auch am heutigen Montag gehört die Aktie wieder zu den Top-Performern an der Pariser Börse: Zeitweise springt sie um 12,79 Prozent hoch auf 4,19 Euro.

Megatrend Satelliteninternet

Analysten führen den Höhenflug vor allem auf die zunehmende Bedeutung von Satellitenkommunikation in einer vernetzten Welt zurück. Eutelsat profitiert dabei von globalen Trends wie dem Ausbau von Internetzugängen in entlegenen Regionen, dem Aufkommen von 5G sowie der steigenden Nachfrage nach Datentransport aus der Luft. So brachte etwa auch die jüngst vertiefte Kooperation mit dem britischen Satelliten-Startup OneWeb besonderen Rückenwind. Gemeinsam soll ein weltweit umspannendes Netzwerk für Breitbandinternet aufgebaut werden. Auch die letzten Quartalszahlen konnten überzeugen: Eutelsat meldete stabile Umsätze und einen deutlichen Anstieg des bereinigten EBITDA.

Redaktion finanzen.net