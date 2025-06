Milliardenauftrag löst Eutelsat-Aktienrally aus: Französischer Staat steigt massiv ein

Wachstumsstrategie

Die Eutelsat-Aktie setzt ihren beeindruckenden Höhenflug fort, nachdem ein Milliardenauftrag des französischen Verteidigungsministeriums und eine umfangreiche Kapitalerhöhung von 1,35 Milliarden Euro bekannt wurden. Frankreich will seine Beteiligung am Satellitenbetreiber auf knapp 30 Prozent ausbauen, während das Unternehmen ambitionierte Wachstumsziele verkündet.

Verteidigungsauftrag katapultiert Aktienkurs nach oben

Um fast 15 Prozent sprang die Eutelsat-Aktie am Donnerstag an der EURONEXT in Paris an. Der Kurssprung wurde durch einen bedeutenden Milliardenauftrag des französischen Verteidigungsministeriums ausgelöst. Das Abkommen sieht die priorisierte Nutzung von Satellitenkapazitäten aus der OneWeb LEO-Konstellation vor, die sich in niedriger Erdumlaufbahn befindet. Darüber hinaus umfasst der Vertrag zusätzliche Missionen für die französischen Streitkräfte sowie Betrieb und sicherheitstechnische Wartung der Systeme über zehn Jahre.

Am Freitag setzte sich der positive Trend mit einem weiteren Anstieg von 2,99 Prozent auf 2,93 Euro fort, wenn auch mit gebremster Dynamik.

Massive Kapitalspritze unter staatlicher Führung

Am Vorabend verkündete der Satellitenbetreiber eine geplante Kapitalerhöhung von 1,35 Milliarden Euro. Besonders bemerkenswert: Der französische Staat will über seine Beteiligungsgesellschaft APE Aktien im Wert von rund 526 Millionen Euro erwerben, was die staatliche Beteiligung auf 29,99 Prozent steigern würde.

Die Kapitalerhöhung wird zusätzlich von mehreren Großinvestoren unterstützt. Laut Pressemitteilung beteiligt sich Bharti Space Limited mit 31,4 Millionen Euro, CMA CGM mit 100,4 Millionen Euro und FSP mit 57,8 Millionen Euro. Nach Abschluss der Transaktion würden diese Investoren 18,70 Prozent, 7,81 Prozent bzw. 5,22 Prozent des Eutelsat-Aktienkapitals und der Stimmrechte halten. Eine öffentliche Übernahme durch die Beteiligten wurde ausgeschlossen, während Gespräche mit weiteren Investoren laufen.

Strategische Investitionen in Weltraumtechnologie

Mit dem frischen Kapital will Eutelsat seine strategische Vision umsetzen. Die Mittel sollen die finanzielle Flexibilität stärken, indem sie den Schuldenabbau beschleunigen und Investitionen in bestehende Kapazitäten im erdnahen Orbit (LEO) sowie die zukünftige IRIS²-Konstellation unterstützen.

Nach der Kapitalmaßnahme soll die Verschuldung auf 1,5 Milliarden Euro sinken. Das Unternehmen betont, gut aufgestellt zu sein, um weitere Finanzierungsquellen zu erschließen und den mittelfristigen Finanzbedarf vollständig zu decken.

Ehrgeizige Wachstumsziele bis 2029

Im Rahmen der Ankündigung bestätigte Eutelsat seine Wachstums- und Rentabilitätsaussichten, die als "einige der attraktivsten der Branche" bezeichnet wurden. Der Umsatz soll bis Ende des Geschäftsjahres 2028/29 zwischen 1,5 und 1,7 Milliarden Euro erreichen, hauptsächlich gestützt auf Erlöse mit LEO-Technologie.

Bei der Profitabilität plant das Unternehmen eine Verbesserung der EBITDA-Marge im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich, mit dem Ziel, bis zum Geschäftsjahr 2028/29 eine Marge von mindestens 60 Prozent zu erreichen.

Mit Material von Redaktion finanzen.net