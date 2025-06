Eutelsat erhält Milliardenauftrag und plant Kapitalerhöhung - Aktie gewinnt deutlich

Wachstumsstrategie

Der französische Satellitenbetreiber Eutelsat sorgt mit einem Milliardenauftrag des französischen Verteidigungsministeriums und einer geplanten Kapitalerhöhung von 1,35 Milliarden Euro für Aufsehen am Markt. Diese strategischen Entwicklungen könnten die Position des Unternehmens im wachsenden Markt für Satellitenkommunikation stärken und bieten Anlegern neue Perspektiven im Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

Was sind die Fakten?

Eutelsat erhielt einen Milliardenauftrag vom französischen Verteidigungsministerium zur priorisierten Nutzung von Satellitenkapazitäten aus der OneWeb LEO-Konstellation über zehn Jahre. Parallel plant das Unternehmen eine Kapitalerhöhung von 1,35 Milliarden Euro, wobei der französische Staat über die APE rund 526 Millionen Euro beisteuern und damit seine Beteiligung auf 29,99 Prozent erhöhen will. Weitere Großinvestoren wie Bharti Space Limited, CMA CGM und FSP haben ebenfalls Zeichnungszusagen gegeben.

Welche Auswirkungen sind möglich?

Die Aktie reagierte bereits mit starken Kursgewinnen - einem Anstieg von fast 15 Prozent am Donnerstag und weiteren 2,99 Prozent am Freitag. Die Kapitalerhöhung soll die Verschuldung auf 1,5 Milliarden Euro senken und Investitionen in LEO-Kapazitäten sowie die IRIS²-Konstellation ermöglichen. Das Unternehmen prognostiziert bis 2028/29 einen Umsatz zwischen 1,5 und 1,7 Milliarden Euro sowie eine EBITDA-Marge von mindestens 60 Prozent.

Warum ist das relevant?

Der Auftrag des Verteidigungsministeriums unterstreicht die zunehmende strategische Bedeutung von Satellitenkommunikation für nationale Sicherheitsinteressen. Die Kapitalerhöhung mit staatlicher Beteiligung signalisiert das Vertrauen in Eutelsats Technologie und stärkt dessen Position im wettbewerbsintensiven Markt für Satellitenkommunikation. Die LEO-Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn stellen einen wichtigen Wachstumsmarkt dar, besonders angesichts der steigenden Nachfrage nach globaler Konnektivität.

Was bedeutet das für Investoren?

Die Sicherung der Finanzierung für zukunftsträchtige Projekte könnte Eutelsats Wachstumsstrategie langfristig absichern. Die starke Beteiligung institutioneller Investoren und des französischen Staates bietet eine gewisse Stabilität, während die ambitionierten Geschäftsziele auf erhebliches Umsatz- und Margenpotenzial hindeuten. Anleger sollten jedoch die hohen Kapitalanforderungen der Branche und die Konkurrenz durch andere Satellitenbetreiber und neue Technologien im Auge behalten.

