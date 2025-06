10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX mit Kurssprung erwartet

Die Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran dürfte den DAX am Dienstag anschieben: In vorbörslichen Indikationen steht er zeitweise um 1,87 Prozent höher bei 23.703 Punkten

2. Börsen in Fernost legen zu

Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Dienstag Gewinne. In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 1,13 Prozent auf 38.787 Punkte. Auf dem chinesischen Festland zieht der Shanghai Composite daneben um 0,93 Prozent auf 3.413 Zähler an. In Hongkong geht es für den Hang Seng derweil um 1,92 Prozent nach oben auf 24.144 Einheiten.

3. Krieg zwischen Isreal und dem Iran: Waffenruhe laut Trump in Kraft getreten

Im Israel-Iran-Krieg deutet sich eine Einstellung der Kämpfe an. Donald Trump kündigte in der Nacht überraschend eine Waffenruhe zwischen den Erzfeinden an. Diese sei dann auch nach seinen Angaben in Kraft getreten. Das verkündete Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Bitte verstoßen Sie nicht dagegen!", schrieb er. Zur Nachricht

4. HORNBACH Holding startet mit Wachstum ins Geschäftsjahr 2025/26

Der Baumarkt- und Baustoffkonzern HORNBACH Holding ist mit Zuwächsen in das neue Geschäftsjahr 2025/26 gestartet. Dabei profitierte das Unternehmen von guten Wetterbedingungen und einer damit einhergehenden robusten Nachfrage im Gartensortiment. Zur Nachricht

5. RENK, Airbus, HENSOLDT und Co.: Mehr Planungssicherheit von NATO gefordert

Vor Beginn des NATO-Gipfels in Den Haag mahnen Vertreter der deutschen Rüstungsindustrie rasche Planungssicherheit für künftige Aufträge an. "Wir erwarten uns vom NATO-Gipfeltreffen ein klares Bekenntnis der Mitgliedsstaaten, dass auf Worte Taten folgen müssen", sagte Airbus-Verteidigungssparten-Chef Michael Schöllhorn. Zur Nachricht

6. HHLA-Vorstandschefin kündigt ihren Abschied an

Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA muss sich einen neuen Chef suchen. Nach neun Jahren an der Unternehmensspitze werde die Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) spätestens zum 31. Dezember verlassen, teilte die Gesellschaft mit. Zur Nachricht

7. Über ein Drittel der Vonovia-Aktionäre entscheidet sich für Aktiendividende

Bei Vonovia haben sich mehr als ein Drittel der Aktionäre für eine Dividende in Form von Aktien entschieden. Wie der Immobilienkonzern mitteilte, erhalten 35,53 Prozent ihre Dividende in Aktien, womit 356,7 Millionen Euro im Unternehmen verbleiben. Zur Nachricht

8. Continental: Einigung auf Sozialplan für Standort Wetzlar

Der Autozulieferer Continental hat sich für seinen vor der Schließung stehenden Standort Wetzlar mit Arbeitnehmervertretern auf einen Sozialplan geeinigt. "Wir haben ein Ergebnis erzielt, das unter den Rahmenbedingungen okay ist", sagte der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Mittelhessen, Stefan Sachs. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise fielen über Nacht fast wieder auf das Niveau von vor den ersten Angriffen Israels auf den Iran zurück. Zuletzt sank der Brent-Ölpreis um zweieinhalb Prozent auf unter 70 US-Dollar.

10. Euro legt zu

Der Euro kann gegenüber dem US-Dollar weiter zulegen. Am Dienstagmorgen kostet ein Euro zeitweise 1,1607 US-Dollar, nachdem er am Vorabend noch bei 1,1574 US-Dollar notiert hatte.