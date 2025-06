Neues Krypto-IPO

Die Börsenlandschaft wird in naher Zukunft um ein Krypto-Unternehmen reicher. Doch ein normaler Börsengang steht nicht auf der Agenda.

• Tron will an die Börse

• Reverse Merger statt klassischer IPO

• Geplante Treasury-Strategie erinnert an das Vorgehen von Strategy



Das IPO von Stablecoin-Emittent Circle war ein voller Erfolg. Bereits kurz darauf mehrten sich Anzeichen, dass der starke Börsengang Nachahmer finden dürfte: So haben unter anderem die Kryptobörse Gemini und der von Peter Thiel unterstützte Konkurrent Bullish Anträge auf einen Börsengang bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Nun steht noch ein weiterer Kandidat in den Startlöchern, der aber nicht den traditionellen IPO-Weg wählt.

Tron plant Reverse Merger

Ton, das Blockchain-Projekt von Justin Sun, einem Krypto-Milliardär, will offenbar durch einen so genannten Reverse Merger ein NASDAQ-Listing erreichen. Wie die "Financial Times" unter Berufung auf Quellen berichtet, sei ein entsprechender Schritt mit dem börsennotierten Unternehmen SRM Entertainment in Vorbereitung. Begleitet werden soll die Fusion den Angaben zufolge von Dominari Securities - eine Investmentbank, die Verbindungen zur Familie des US-Präsidenten Donald Trump hat.

SRM Entertainment hat die Pläne in einem Statement inzwischen bestätigt: Das Unternehmen hab mit einem privaten Investor einen Wertpapierkaufvertrag über eine Eigenkapitalinvestition in Höhe von 100.000.000 US-Dollar abgeschlossen, heißt es darin. SRM werde diese Investition nutzen, um eine TRON-Token-Finanzstrategie ("TRX") zu initiieren. Neben der strategischen Investition sei zudem Justin Sun, Gründer der TRON-Blockchain, zum Berater des Unternehmens ernannt worden.

Der Kaufvertrag sieht demnach vor, dass SRM Entertainment insgesamt 100.000 Aktien seiner Wandelvorzugsaktien der Serie B ausgeben wird, die zu einem Wandlungspreis von 0,50 US-Dollar pro Aktie in insgesamt 200 Millionen Stammaktien wandelbar sind, sowie 220 Millionen Optionsscheine zum Erwerb von bis zu insgesamt 220 Millionen Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 0,50 US-Dollar pro Aktie. Das neue Unternehmen solle dann unter dem Namen "Tron" firmieren.

Aufbau ähnelt Strategy

Das Geschäftsmodell des Unternehmens erinnert an jenes des größten Bitcoin-Investors auf Unternehmensebene, Strategy. Tron wollte eine substanziellen TRON-Treasury-Strategie aufbauen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Im Rahmen der TRON-Finanzstrategie beabsichtige man, nach erfolgreicher Umsetzung des TRX-Staking-Programms eine Dividendenpolitik einzuführen.

Bekommt Eric Trump eine Führungsposition?

Wie die Führungsebene künftig aussehen soll, ließ SRM Entertainment in seiner Mitteilung noch offen. Die "Financial Times" hält es aber für möglich, dass einer der Söhne von Donald Trump, Eric Trump, eine neue Rolle in der Holdinggesellschaft bekommen soll.

Unter der neuen US-Administration hat sich die Lage für Tron deutlich entspannt. Das Unternehmen war zuvor ins Visier der US-Börsenaufsicht geraten, vor rund vier Monaten waren die Ermittlungen gegen Justin Sun und drei der mit ihm verbundenen Unternehmen - darunter auch Tron - aber pausiert worden. Bei den Vorwürfen gegen den Milliardär und dessen Unternehmen war es zuvor um den Verkauf nicht registrierter Wertpapiere sowie potenzielle Marktmanipulation gegangen.



