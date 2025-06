Börsengang in New York

Circle-Aktie letztlich +168 Prozent: USDC-Herausgeber zündet Kursrakete am ersten Handelstag

05.06.25 22:07 Uhr

Die Aktie des Stablecoin-Anbieters Circle feierte am Donnerstag ihr Börsendebüt an der New York Stock Exchange. Die Performance am ersten Handelstag kann sich mehr als sehen lassen.

• Hohe Nachfrage bei IPO von Circle

• Circle-Aktien oberhalb der Preisspanne platziert

Der Börsengang der Circle Internet Group, dem Herausgeber des Stablecoins USD Coin (USDC), sorgte bereits im Vorfeld für enormes Interesse. Und auch am ersten Handelstag an der New Yorker Börse war die Nachfrage groß, wie der Kurs der Circle-Aktie zeigte, der direkt nach oben schoss. Nachfrage im Rahmen des Circle-IPO übertrifft alle Erwartungen Ursprünglich hatte Circle geplant, im Rahmen des Börsengangs 24 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 24 bis 26 US-Dollar pro Stück zu platzieren. Doch die Nachfrage übertraf sämtliche Erwartungen. Nach einer mehrfachen Erhöhung des Emissionsvolumens und der Preisspanne, vermeldete das Unternehmen am späten Mittwochabend schließlich, dass 34 Millionen Aktien zu einem Emissionspreis von 31 US-Dollar ausgegeben werden. Der Emissionspreis liegt damit deutlich über der ursprünglichen und auch der bereits erhöhten Preisspanne von zuletzt 27 bis 28 US-Dollar. Am ersten Handelstag an der NYSE ging es dann jedoch noch deutlich weiter nach oben: Die Circle-Aktie stand zum Handelsschlus bei 83,23 US-Dollar und damit 168,48 Prozent über ihrem Ausgabepreis. Wer­bung Wer­bung Von den 34 Millionen platzierten Aktien stammen laut Unternehmensangaben 14,8 Millionen aus dem Besitz von Circle selbst, 19,2 Millionen weitere Papiere werden von Altaktionären beigesteuert. Dem Unternehmen Circle und den Altaktionären, darunter Mitgründer und CEO Jeremy Allaire, fließen damit im Rahmen des IPO insgesamt 1,05 Milliarden US-Dollar zu. Allein Allaire verkauft laut "FORTUNE" 1.582.160 Aktien und wird dadurch bei einem Preis von 31 US-Dollar rund 49 Millionen US-Dollar erlösen. Sein Stimmrechtsanteil wird laut der Nachrichtenseite jedoch auch nach dem Börsengang noch bei 23,7 Prozent liegen. Insgesamt wurde die in New York ansässige Circle Internet Group beim Börsengang mit rund 6,8 Milliarden US-Dollar bewertet. Unter Berücksichtigung von ausstehenden Mitarbeiteraktienoptionen, Restricted Share Units und Optionsscheinen liege die Bewertung laut "FORTUNE" sogar bei 8,06 Milliarden US-Dollar. Hohes Interesse bekannter Investoren Wie "CNBC" berichtet, konnte der Börsengang von Circle auch das Interesse bekannter Investoren auf sich ziehen. So habe etwa die von Cathie Wood geleitete Investmentgesellschaft ARK Invest in einer Einreichung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC Interesse am Kauf von Circle-Aktien im Wert von bis zu 150 Millionen US-Dollar bekundet. Auch der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock soll am Stablecoin-Herausgeber interessiert sein und habe laut "Benzinga" im Zuge des Book Building signalisiert, rund zehn Prozent der angebotenen Aktien kaufen zu wollen. Wer­bung Wer­bung Der Börsengang von Circle ist damit ein voller Erfolg, nachdem erste Pläne für einen Gang aufs Parkett aus dem Jahr 2021 gescheitert waren. Damals hatte der USDC-Herausgeber laut "Coindesk" mit einem Börsengang via SPAC geliebäugelt. Circle überzeugt mit soliden Geschäftszahlen und Fokus auf regulatorischer Klarheit Circle konnte die Anleger im Rahmen des IPO womöglich auch mit seinen Geschäftszahlen überzeugen, denn das Unternehmen ist profitabel. Im Jahr 2024 erzielte Circle laut "CNBC" einen Nettogewinn von 156 Millionen US-Dollar bei Umsätzen und Rücklagenerträgen in Höhe von 1,68 Milliarden US-Dollar. Zwar lag der Gewinn damit unter dem Vorjahreswert von 268 Millionen US-Dollar, allerdings wurde der Umsatz gesteigert. Auch die Entwicklung im laufenden Jahr ist bislang positiv: Im ersten Quartal 2025 erzielte Circle laut "FORTUNE" einen Gewinn in Höhe von 65 Millionen US-Dollar - und damit deutlich mehr als die 49 Millionen US-Dollar aus dem Vorjahreszeitraum. Zudem begibt Circle mit dem Stablecoin USDC den nach Marktkapitalisierung zweitgrößten Stablecoin - nach Tether - sowie die siebtgrößte Kryptowährung überhaupt. Konkret beträgt die Marktkapitalisierung von USDC laut Daten von "CoinMarketCap" rund 61,47 Milliarden US-Dollar. Im Gegensatz zu volatilen Kryptowährungen sind Stablecoins wie USDC durch reale Vermögenswerte gedeckt - typischerweise durch den US-Dollar. Diese Konstruktion macht sie besonders attraktiv für institutionelle Investoren, zumal Circle großen Wert auf regulatorische Konformität legt. So erhielt Circle laut "CNBC" 2015 als erstes Krypto-Unternehmen eine BitLicense vom US-Bundesstaat New York, für die besonders strenge Anforderungen erfüllt werden müssen. Redaktion finanzen.net

