D-Wave Quantum hat bei der US-Börsenaufsicht SEC einen Antrag eingereicht, der die Ausgabe von Wertpapieren in Höhe von bis zu 400 Millionen US-Dollar ermöglichen soll.

• D-Wave Quantum schafft Möglichkeit zur flexiblen Kapitalaufnahme

• Aufnahme von bis zu 400 Millionen US-Dollar durch Emission von Aktien, Anleihen und Optionsscheinen möglich

• Kürzlich hohe Erlöse durch Ausübung älterer Optionsscheine

Der Quantencomputing-Spezialist D-Wave Quantum hat bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC am 3. Juni eine sogenannte Shelf-Registrierungserklärung eingereicht. Mittels dieser Registrierungserklärung könne D-Wave Quantum "jederzeit und von Zeit zu Zeit in einem oder mehreren Angeboten beliebige Kombinationen der in diesem Prospekt beschriebenen Wertpapiere bis zu einem Gesamtbetrag von 400.000.000 US-Dollar verkaufen", heißt es in dem Dokument. Möglich sei dabei der gelegentliche Verkauf von Stamm- und Vorzugsaktien, Schuldverschreibungen sowie Optionsscheinen - "einzeln, in beliebiger Kombination oder als separate Serie".

Konkrete Emissionszeitpunkte oder Stückzahlen wurden bislang nicht genannt, was auf die Natur solcher Shelf-Angebote zurückzuführen ist, denn sie dienen vor allem der Vorsorge, um bei Bedarf schnell und flexibel reagieren zu können. "Wenn Wertpapiere gemäß diesem Prospekt angeboten werden, stellen wir Ihnen einen Prospektnachtrag zur Verfügung, der die genauen angebotenen Wertpapiere, die Art und Weise des Angebots, den Ausgabepreis und den Nettoerlös aus dem Verkauf dieser Wertpapiere beschreibt", heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten SEC-Dokument weiter.

Für die Verwendung des Kapitals, das D-Wave in Zukunft durch den Verkauf der erwähnten Wertpapiere zufließen könnte, behält sich das Unternehmen "einen weiten Ermessensspielraum" vor. Generell werde beabsichtigt, den Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. "Zu den allgemeinen Unternehmenszwecken können gehören: Bereitstellung von Betriebskapital, Finanzierung von Investitionsausgaben und Finanzierung möglicher Akquisitionen oder der Expansion unseres Geschäfts", so D-Wave in dem SEC-Dokument.

D-Wave erzielt Millionenbetrag aus Ausübung von Optionsscheinen

Am gestrigen Mittwoch meldete D-Wave Quantum außerdem signifikante Einnahmen aus der Ausübung bestehender Optionsscheine. Nach Angaben des Unternehmens in einem weiteren SEC-Dokument flossen dem Quantencomputer-Konzern zwischen dem 30. Mai und dem 3. Juni insgesamt rund 15,3 Millionen US-Dollar durch die Ausübung von rund 1,33 Millionen Optionsscheinen mit einem Ausübungspreis von 11,50 US-Dollar zu. Bereits am 29. Mai hatte D-Wave 80,5 Millionen US-Dollar durch die Ausübung von weiteren rund sieben Millionen Optionsscheinen mit identischem Preisniveau erlöst. Insgesamt flossen dem Unternehmen somit innerhalb einer Woche rund 95,8 Millionen US-Dollar zu. Beide Optionsscheinpakete seien von D-Wave "im Zusammenhang mit der Fusion mit DPCM Capital, Inc. am 5. August 2022 übernommen" worden, heißt es weiter.

So reagiert die D-Wave Quantum Aktie

Die Aktie von D-Wave Quantum reagierte zur Wochenmitte nur verhalten auf die neuen Nachrichten. Am Mittwoch lag das Papier zum Handelsschluss an der NYSE mit 0,79 Prozent im Plus bei 17,82 US-Dollar. Im vorbörslichen Handel am Donnerstag zeigt sich die D-Wave-Aktie zeitweise 0,51 Prozent tiefer bei 17,73 US-Dollar.

Anleger dürften nun vor allem darauf achten, ob, wie und wann D-Wave konkrete Emissionen im Rahmen der neuen Kapitalstrategie umsetzt. Denn die Ausgabe neuer Aktien - sowohl Stamm- als auch Vorzugsaktien - kann zur Verwässerung der Anteile bestehender Aktionäre führen. Bislang scheinen sich die Anteilseigner darüber jedoch nicht allzu viele Sorgen zu machen, was womöglich auch an der längerfristigen Performance der D-Wave Quantum-Aktie liegen dürfte: So hat der Anteilsschein seit Jahresbeginn bereits um 112,14 Prozent zugelegt.

