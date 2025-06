• Ethereum als Bargeld-Alternative

• Schweden setzt wieder mehr auf Bargeld

• Buterin mit Weckruf



Inmitten wachsender globaler Unsicherheiten und technischer Abhängigkeiten positioniert sich Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin mit einer klaren Vision: Die führende Smart-Contract-Plattform müsse sich wandeln, um als digitale Alternative zum Bargeld Bestand zu haben, so der Experte.

Für Buterin steht fest: Wenn Kryptowährungen wie Ethereum eine gesellschaftliche Rolle als Alternative zu Bargeld übernehmen sollen, müssen sie vor allem zwei Eigenschaften besitzen - Resilienz und Privatsphäre. Das schrieb er in einem Beitrag auf X und verwies dabei auf Schweden, wo sich die Initiative für eine bargeldlose Gesellschaft aufgrund der zentralisierten Infrastruktur als zu anfällig erwiesen habe. Denn diese Art von Abhängigkeit stelle ein potenzielles Einfallstor für staatliche Eingriffe, technische Ausfälle oder Missbrauch dar.

Nordics are walking back the cashless society initiative because their centralized implementation of the concept is too fragile. Cash turns out necessary as a backup.



Ethereum needs to be resilient enough, and private enough, to be able to credibly play this kind of role.… pic.twitter.com/eFVYT254qN