Geteilte Analystenmeinung

Die Coinbase-Aktie erreichte am Freitag ein Rekordhoch und setzt ihren Aufwärtstrend auch zum Wochenstart fort.

Coinbase-Aktie auf Rekordjagd

Die Coinbase-Aktie hat am Freitag ein beeindruckendes Rekordhoch von 444,65 US-Dollar erreicht. Dieser Aufwärtstrend setzt sich auch am Montag vorbörslich an der NASDAQ fort, wo die Aktie um 2,05 Prozent auf 428,40 US-Dollar zulegt, was die Möglichkeit eines weiteren Rekordhochs signalisiert. Dieser explosive Kursanstieg von 142 Prozent in den letzten drei Monaten ist eng mit der jüngsten Rally des Bitcoins auf Rekordniveau verbunden, die kryptowährungsbezogene Aktien erneut mit sich zieht. Zusätzlich wurde der Kurs durch positive Entwicklungen im Sektor beflügelt: Die Begeisterung um den hochkarätigen Börsengang von Circle am 5. Juni strahlte auf Coinbase ab, da das Unternehmen mehr als die Hälfte der Reserveerträge aus dem Kernangebot von Circle, USDC, dem weltweit zweitgrößten Stablecoin mit einer Marktkapitalisierung von rund 63 Milliarden US-Dollar, bezieht. Ein weiterer Schub erfolgte am 17. Juni, als der US-Senat ein wichtiges Stablecoin-Gesetz, den sogenannten GENIUS Act, verabschiedete, welches Präsident Donald Trump erst gestern unterzeichnete.

Bewertung vor Q2-Zahlen: Analysten uneinig

Trotz der beeindruckenden Kursentwicklung rückt die bevorstehende Veröffentlichung der Q2-Quartalszahlen von Coinbase am 31. Juli in den Fokus. Mike Colonnese, ein Analyst von H.C. Wainwright, sieht die aktuelle Bewertung kritisch. Obwohl er Coinbase weiterhin als eine "Best of Breed"-Krypto-Börse betrachtet und dem Sektor positiv gegenübersteht, ist er der Ansicht, dass die Bewertung nach der rund 150-prozentigen Rally seit den April-Tiefs die kurzfristigen Fundamentaldaten übertroffen hat, wie TipRanks ihn zitiert. Die Aktie handelt derzeit zum rund 56-Fachen der FactSet-Gewinnprognose für 2025. Colonnese sieht ein "greifbares Abwärtspotenzial" für die Konsensschätzungen bezüglich der Transaktions- und Gesamterträge von Coinbase im zweiten Quartal, die derzeit bei 900,1 Millionen US-Dollar bzw. 1,667 Milliarden US-Dollar liegen. Daten zeigen einen signifikanten Rückgang der gesamten Spot-Handelsvolumen an zentralisierten Börsen im zweiten Quartal; die eigenen Spot-Handelsvolumen von Coinbase fielen um 41 Prozent gegenüber dem Vorquartal auf 232 Milliarden US-Dollar. Dementsprechend senkte Colonnese seine Q2-Umsatzschätzung auf 1,493 Milliarden US-Dollar (unter dem Konsens von 1,67 Milliarden US-Dollar) und seine bereinigte EPS-Prognose auf 0,72 US-Dollar (gegenüber dem Konsens von 1,50 US-Dollar). Er warnte vor einer Welle von Abwärtsrevisionen der Schätzungen in den kommenden Wochen. Dies führte zu einer seltenen doppelten Herabstufung seiner Bewertung von "Kaufen" auf "Verkaufen" und einer Kürzung seines Kursziels von 305 US-Dollar auf 300 US-Dollar, was ein Abwärtspotenzial von 25 Prozent impliziert. Insgesamt liegt der Konsens der Street für COIN-Aktien bei "Moderate Buy" (13 "Kaufen", 11 "Halten", 1 "Verkaufen"), aber das durchschnittliche Kursziel von 326,40 US-Dollar, das einen Rückgang von 23 Prozent impliziert, lässt Colonneses vorsichtige Einschätzung schwer ignorieren.

