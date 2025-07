Index-Aufstieg

Die S&P 500 hat eine neue Zusammensetzung angekündigt: Block Inc. wird Teil des prestigeträchtigen Index, während Robinhood Markets Inc. erneut leer ausgeht.

• Block Inc. (vormals Square) wird zum 23. Juli 2025 in den S&P 500 aufgenommen

• Das Unternehmen ersetzt Hess Corp., die von Chevron übernommen wurde

• Robinhood Markets Inc. wurde entgegen einiger Erwartungen nicht in den Index aufgenommen

Block Inc. steigt in den S&P 500 auf

Die Block-Aktie hat am vergangenen Freitag eine wichtige Nachricht erhalten: S&P Dow Jones Indices hat nach Börsenschluss am 18. Juli 2025 eine wichtige Änderung in der Zusammensetzung des S&P 500-Index bekannt gegeben. Block wird mit Wirkung vor Handelsbeginn am Mittwoch, den 23. Juli 2025, in den S&P 500 aufgenommen und ersetzt dabei die Hess Corp., die im Zuge einer am 18. Juli abgeschlossenen Übernahme von Chevron erworben wurde. Block, bekannt als Muttergesellschaft von Square und der Cash App, wird dem S&P 500 im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Die Aktie von Block reagiert auf diese Nachricht positiv und legt am Montag an der NASDAQ zeitweise 7,84 Prozent auf 78,53 US-Dollar zu. Spekulationen über eine Aufnahme Blocks in den S&P 500 kursierten bereits seit dem letzten Jahr, nachdem das Unternehmen die letzten Voraussetzungen für eine Aufnahme im ersten Quartal 2024 erfüllt hatte.

Robinhood geht erneut leer aus

Während Block den prestigeträchtigen Index-Aufstieg feiert, musste Robinhood erneut eine Absage hinnehmen, obwohl einige Marktbeobachter das Online-Brokerage-Unternehmen als potenziellen Kandidaten vermutet hatten. Die Aktie von Robinhood zeigt sich im NASDAQ-Handel leichter und gibt 0,64 Prozent auf 109,04 US-Dollar nach. Einige Investoren hatten gehofft, dass Robinhood bereits im Juni seinen S&P 500-Moment erleben würde, als das Komitee üblicherweise vierteljährliche Anpassungen vornimmt, doch S&P Dow Jones Indices entschied sich damals gegen Änderungen. Robinhood gilt mit einer Marktkapitalisierung von nahezu 100 Milliarden US-Dollar als ein auffälligerer Wert, während die Marktkapitalisierung von Block Inc. bei etwa 44 Milliarden US-Dollar liegt.

Die Bedeutung einer S&P 500-Aufnahme

Die Aufnahme in den S&P 500-Index bringt für ein Unternehmen erhebliche Vorteile mit sich. Indexfonds und ETFs, die den S&P 500 nachbilden, sind gezwungen, die Aktie des neu aufgenommenen Unternehmens zu erwerben, was zu einer erhöhten Nachfrage und potenziell zu Kurssteigerungen führt. Zudem verleiht die Zugehörigkeit zum S&P 500 einem Unternehmen eine Art "Street Credit" und erhöht seine Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit am Markt.

