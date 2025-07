Circle-Aktie startet durch

Die Circle Internet-Aktie legte einen beeindruckenden Börsenstart hin und erreichte rasch neue Höchststände. Analysten zeigen sich jedoch uneins über die weitere Kursentwicklung.

• Circle Internet mit starkem Börsenstart

• Kursanstieg auf Rekordhoch im Juni

• Analysten uneinig, Kursziele schwanken stark

Circle Internet mit erfolgreichem Börsendebüt

Die Aktie des Stablecoin-Anbieters Circle Internet feierte Anfang Juni an der US-Börse NYSE ihr Börsendebüt. Nachdem das Interesse bereits im Vorfeld groß war, war auch am ersten Handelstag an der New Yorker Börse die Nachfrage hoch. Der Kurs der Circle Internet-Aktie schoss nach oben - sie beendete den ersten Handelstag mit einem Plus von 168,48 Prozent bei 83,23 US-Dollar und damit weit über ihrem Ausgabepreis von 31 US-Dollar. Im Vorfeld war das Emissionsvolumen und die Preisspanne bereits mehrfach erhöht worden. Insgesamt wurde die Circle Internet Group beim Börsengang mit rund 6,8 Milliarden US-Dollar bewertet. Damit war der Börsengang von Circle ein voller Erfolg, nachdem erste Pläne für einen Gang aufs Parkett aus dem Jahr 2021 gescheitert waren.

Circle Internet-Aktie mit starker Performance

Nach ihrem Börsengang konnten die Anteilsscheine kräftig zulegen. Der Kurs kletterte um bis zu 850 Prozent und erreichte noch im Juni bei 298,99 US-Dollar sein bisheriges Rekordhoch. Auslöser für die enormen Gewinne war die Nachricht, dass der US-Senat den sogenannten GENIUS Act ("Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act") verabschiedet hat. Ziel des Gesetzes ist es, einen klaren Regulierungsrahmen für Stablecoins zu schaffen.

Seither haben die Anteilsscheine wieder etwas an Wert verloren. Ende Juni schienen sich zahlreiche Anleger zu Gewinnmitnahmen entschlossen zu haben, denn das Verkaufsvolumen war merklich gestiegen. Auch Cathie Wood trennte sich mit ARK Invest, dem achtgrößten Anteilseigner von Circle, in insgesamt vier Verkaufsschritten von rund 1,7 Millionen Circle-Aktien, was 37 Prozent der 4,5 Millionen Circle-Aktien die sie am 5. Juni erworben hatte entsprach. Dennoch konnten die Papiere seit ihrem Börsendebüt um beträchtliche 134,69 Prozent zulegen (Stand: Schlusskurs vom 14.07.2025).

So schätzen Analysten die Aktie ein

Die Analystenmeinungen gehen bei der Circle Internet-Aktie auseinander. Bei TipRanks haben in den letzten drei Monaten zwölf Wall Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für die Circle Internet-Aktie abgegeben. Von ihnen haben fünf ein Kaufrating vergeben, fünf empfehlen, die Aktie zu halten und zwei Analysten raten zum Verkauf der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 185,73 US-Dollar und damit 4,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kurses von 195,33 US-Dollar. Derweil liegt das höchste vergebene Kursziel bei 250,00 US-Dollar, während das niedrigste bei 80,00 US-Dollar liegt - die Spanne ist also groß.

Trotz ihres Rücksetzers nach dem Rekordhoch könnte die Circle Internet-Aktie einer der spannendsten Neuzugänge am US-Aktienmarkt sein. Entscheidend für die weitere Entwicklung der Anteilsscheine dürften unter anderem künftige regulatorischen Entwicklungen am Kryptomarkt sein.

Redaktion finanzen.net

