Zollstreit weiter im Blick: DAX erneut mit Abgaben erwartet -- Asiens Märkte uneins -- SMA Solar mit unerwartet hohem Quartalsverlust -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Trump Media im Fokus

Zusätzlich belastet der sich zuspitzende Handelskonflikt zwischen der EU und den USA das Sentiment. Die entscheidende Frist am 1. August rückt näher: Sollten die laufenden Verhandlungen bis dahin zu keinem Ergebnis führen, droht US-Präsident Trump mit Importzöllen von 30 Prozent auf europäische Produkte. Die EU kündigte bereits Gegenmaßnahmen an.

Der DAX zeigt sich weiterhin schwankungsanfällig und notiert nur knapp unter seinem jüngsten Rekordhoch. Zum Wochenauftakt fiel der Leitindex zeitweise auf 24.191 Punkte, nachdem er am Freitag noch beinahe die Marke von 24.500 Punkten erreicht hatte. Das Allzeithoch bei 24.639 Punkten bleibt in Reichweite, doch viele Anleger halten sich angesichts der bevorstehenden Berichtssaison mit größeren Engagements zurück.

"Der Zollkram schwirrt zwar im Hintergrund herum, aber die Sorgen darüber ziehen die Märkte nicht mehr so herunter wie noch im April", sagt Michael Antonelli von Baird. Grund sei, dass sich die Spanne der möglichen Ergebnisse eingrenze und nun in den Rahmen von Markterwartungen falle.

Anleger an den Aktienmärkten in Europa dürften sich am Dienstag zurückhalten.

Die Wall Street startete mit vorsichtigem Optimismus in die bislang intensivste Woche der aktuellen Berichtssaison. Allein 135 Unternehmen aus dem S&P 500 legen in den kommenden Tagen ihre Zahlen für das zweite Quartal vor.

Der Dow Jones startete 0,06 Prozent höher bei 44.368,40 Punkten und pendelte im Verlauf mit geringen Ausschlägen um die Nulllinie. Schlussendlich ging es mit einem marginalen Minus von 0,04 Prozent bei 44.323,07 Punkten aus dem Handel. Der Techwerteindex NASDAQ Composite stieg zur Startglocke derweil um 0,31 Prozent auf 20.960,33 Einheiten und schloss am Ende mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 20.974,17 Zählern.

Die Börsen in Fernost tendieren am Dienstag in verschiedene Richtungen.

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei 225 nach dem gestrigen Feiertag nun um 0,11 Prozent nach auf 39.774,92 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite indes ein Plus von 0,58 Prozent auf 3.580,30 Zähler.

Der Hang Seng legt in Hongkong unterdessen um 0,35 Prozent zu auf 25.080,61 Einheiten.

An den asiatischen Aktienmärkten herrscht am Dienstag mancherorts Kauflaune. Angesichts der ab dem 1. August drohenden US-Zölle scheinen viele Investoren allerdins in Wartestellung zu gehen. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte betont, dass dieses Datum eine feste Frist für neue Zollmaßnahmen darstelle. Dennoch bleibt an den Märkten die Hoffnung bestehen, dass bis dahin noch Handelsvereinbarungen erzielt werden könnten.

Der japanische Nikkei-225 reagiert mit einem Minus auf das Ergebnis der Oberhauswahl am Wochenende. Die Regierungskoalition unter Premierminister Shigeru Ishiba hat dabei ihre Mehrheit eingebüßt. Am Montag ruhte der Handel in Tokio wegen eines Feiertags.

Die Wahlniederlage der Regierungsparteien belastet zusätzlich das ohnehin angespannte Verhältnis zu den USA, schreibt Robert Bergqvist, Chefökonom bei SEB Research, in einem Marktkommentar. "Dies erhöht die politische Instabilität in einer Situation mit angespannten US-Beziehungen weiter", so Bergqvist. Nun seien die politischen Entscheidungsträger in Japan gefordert, ihre Versprechen zu fiskalischen Stimuli einzulösen - und das in einem Umfeld, in dem die Staatsverschuldung laut IWF bis 2025 auf 235 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen dürfte.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken