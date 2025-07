10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX dürfte tiefer - belastet von Gewinnmitnahmen - in die neue Woche starten.

Der DAX gibt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke um 0,30 Prozent nach auf 24.217,00 Punkte.

2. Börsen in Fernost mit Zuwächsen

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 am Freitag zuletzt mit einem Verlust von 0,21 Prozent bei 39.819,11 Punkten. Am heutigen Montag ruht der Handel dort feiertagsbedingt.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derzeit um 0,65 Prozent auf 3.557,48 Zähler.

Der Hang Seng zeigt sich 0,35 Prozent stärker bei 24.913,59 Punkten.

3. TRATON-Aktie: Gunnar Kilian legt Aufsichtsratsmandat nieder

Nach der abrupten Trennung von Gunnar Kilian als Personalvorstand bei Volkswagen verlässt der Manager auch den Aufsichtsrat bei der Nutzfahrzeugholding TRATON.

4. Allianz-Aktie: Neues Joint Venture in Indien mit Jio Financial

Die Allianz hat in Indien ein paritätisches Joint Venture (JV) mit Jio Financial Services Limited (JFSL) gegründet.

5. Merck-Aktie: Merck erhält bedingte EU-Zulassung für Ezmekly

Die Merck KGaA hat eine bedingte Zulassung für die Vermarktung des Medikaments Ezmekly in der EU erhalten.

6. Evonik-CEO warnt: Zolldeal bringt keine echte Entspannung

Die Unsicherheit für Unternehmen wird aus Sicht von Christian Kullmann, Vorstandschef von Deutschlands zweitgrößtem Chemieproduzenten Evonik, auch im Fall einer Einigung im Zollstreit zwischen den USA und der EU anhalten.

7. Northvolt im Fokus: Mehrere Übernahmeangebote eingegangen

Mehrere Interessenten aus dem nicht-schwedischen Ausland wollen den insolventen Batteriehersteller Northvolt übernehmen.

8. Novo-Nordisk-Aktie im Fokus: Quartalszahlen und optimistische Analystenprognosen

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk steht kurz vor der Veröffentlichung seiner Bilanz für das zweite Quartal 2025, und die Markterwartungen sind deutlich.

9. Ölpreise etwas höher

Die Ölpreise tendieren am Montagmorgen leicht höher.

10. Euro kaum verändert zum US-Dollar

Der Euro ist mit wenig Kursbewegung in die Handelswoche gestartet. Am Montagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1630 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend.